ICE-medewerker: ‘500 dollar voor het verklikken van illegale werknemer’

Een van de acties waarbij in totaal 680 mensen werden gearresteerd. Beeld Ho/AFP

Van de 680 fabriekswerkers die de Amerikaanse immigratiedienst ICE woensdagmiddag arresteerde bij zeven kipverwerkingsfabrieken zaten er vrijdagochtend nog 300 vast. Het vermoeden bestond dat de voornamelijk Latijns-Amerikaanse medewerkers niet over verblijfspapieren beschikten.

De andere 360 medewerkers waren donderdag vrijgelaten omdat de ICE geen grond had hen langer vast te houden, ­omdat zij geen strafblad hebben, minderjarig zijn of kinderen hebben. Zij moeten zich wel nog melden bij de immigratierechter, hetgeen beslist tot uitzetting zal leiden als zij daar gehoor aan geven.

Het was de grootste operatie tegen illegale immigranten in zijn soort sinds tien jaar. Opgepakte medewerkers werden in drie bussen naar een nabije militaire hangar meegenomen voor ondervraging over hun verblijfsstatus. Fabriekswerkers die zich uit de voeten probeerden te maken, werden op de parkeerplaats ingerekend.

De immigratiedienst heeft volgens een anonieme ICE-medewerker ter voorbereiding op de inval informanten geronseld bij de fabrieken in Mississippi en beloningen uitgeloofd aan medewerkers die hun illegale collega’s zouden verklikken. Een medewerker zou van de immigratiedienst tussen de 500 en 800 dollar ontvangen per illegale medewerker die hij verklikte.

Kinderbescherming

Zo’n duizend kinderen van de gearresteerde fabriekswerkers werden op het schoolplein opgewacht door beambten van de immigratiedienst en werden naar geïmproviseerde opvangplaatsen gebracht. Andere kinderen kwamen thuis voor een dichte deur te staan. Video’s van huilende kleuters voor hun huis of in de armen van hun buren circuleren op internet.

In de stad Forest werden kinderen die nergens heen konden opgevangen in een gymzaal van een school. Buren en betrokkenen gaven hun eten en drinken.

In het geval dat beide ouders waren opgepakt mocht een van hen donderdag naar huis om hun kind of kinderen op te halen, vertelde een ICE-beambte aan The New York Times. Een medewerker van de kinderbescherming zegt in de krant dat zij niet op de hoogte was dat er een inval zou komen.

De actie heeft vele Amerikanen geschokt. De Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders zegt dat de inval, zo kort na de schietpartij in El Paso, ‘door en door slecht’ is. De Democratische burgemeester van Jackson, waar een van de kipverwerkingsfabrieken staat, veroordeelde de invallen als ‘mensonterend en niet-effectief’. ‘De invallen maken onze gemeenschap niet veiliger,’ schreef burgemeester Chokwe Antar Lumumba op Twitter. ‘Ze criminaliseren onze buren en verslechteren het vertrouwen in de politie.’

‘Razzia’

De invallen werden gedaan op het moment dat president Donald Trump onderweg was naar El Paso om zijn steun te betuigen aan de slacht­offers van de dodelijke schietpartij in de stad ­afgelopen weekend, gericht tegen Latijns-Amerikanen. Dat die twee gebeurtenissen samenvielen was volgens een medewerker van de immigratiedienst toeval. De operatie zou al maanden zijn voorbereid.

Trump ligt al dagen onder vuur in de nasleep van het geweld. Zijn anti-immigratiebeleid en-retoriek zouden haatzaaien onder Amerikaanse burgers jegens Latijns-Amerikanen en illegale immigranten. Hij had in juni een nieuw ‘front’ aangekondigd tegen immigranten die illegaal in de VS verblijven. De massale onaangekondigde huiszoekingen – die door critici werden bestempeld als razzia’s – bleven vooralsnog uit.