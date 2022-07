Hun eiland loopt onder water, dus stappen deze Indonesiërs naar de Zwitserse rechter

Het Zwitserse cementbedrijf Holcim heeft wereldwijd bijna een half procent van alle CO 2 uitgestoten. Daarom moet het concern ook een half procent van de klimaatschade vergoeden, vinden de bewoners van het Indonesische eiland Pari. Ze stappen naar de rechter.

Hun eiland zal verdwijnen, vrezen de bewoners van Pari in Indonesië, en daarvoor houden ze een Zwitsers cementbedrijf aansprakelijk: Holcim – omzet 27 z`z`miljard euro – is een van de grootste uitstoters van broeikasgassen in de wereld. Het concern heeft daardoor bijgedragen aan de stijging van de zeespiegel.

Pari heeft al last van klimaatverandering. Overstromingen zorgen voor schade aan huizen, straten en bedrijven. Steeds vaker blijven de toeristen uit het nabijgelegen Jakarta weg. Pensioneigenaar Asmania (39) en visser Edi (37) vrezen dat grote delen van het eiland over dertig jaar onder water staan als de wereldwijde CO 2 -uitstoot niet snel afneemt.

Deze week hebben zij met nog twee eilandbewoners een juridische procedure in gang gezet bij de rechtbank van de Zwitserse stad Zug. Ze willen een schadevergoeding en eisen dat het cementbedrijf de ‘buitensporige CO 2 -uitstoot’ sneller terugschroeft.

Grotere vervuiler dan de luchtvaart

Het is de eerste klimaatzaak in Zwitserland tegen een bedrijf, zegt Nina Burri, specialist bedrijven en mensenrechten bij de Zwitserse organisatie Heks, de hulporganisatie van de Zwitserse protestantse kerken. Heks ondersteunt deze rechtszaak samen met twee andere maatschappelijke organisaties: milieuorganisatie Walhi uit Indonesië en het European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) uit Berlijn.

De wereldwijde CO 2 -uitstoot kent ontelbaar veel bronnen. Waarom is deze zaak gericht tegen Holcim? “Omdat het verreweg de grootste CO 2 -uitstoter is van Zwitserland,” zegt Burri. “Er zijn al veel rechtszaken tegen de fossiele sector, zoals tegen Shell. De cementindustrie blijft grotendeels buiten schot, ook al is het een grotere vervuiler dan de luchtvaart. Wij willen dat Holcim de uitstoot van broeikasgassen veel sneller terugbrengt dan het van plan is.”

Holcim wil in 2030 20 procent minder CO 2 uitstoten dan in 2018. Dat gaat om een relatieve teruggang, per ton cement. Een hogere productie kan die milieuwinst dus ongedaan maken. In een reactie zegt Holcim dat het klimaatverandering serieus neemt en geen commentaar kan geven op de zaak-Pari.

“In deze zaak eisen we een absolute reductie van 43 procent in 2030 en 69 procent in 2040,” zegt Burri. “De cijfers zijn vergelijkbaar met de zaak van Milieudefensie tegen Shell in Nederland. Als die reducties wereldwijd gehaald worden, is er volgens het klimaatpanel van de Verenigde Naties nog een redelijke kans dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 1,5 graad Celsius.”

Peruaanse boer tegen energiebedrijf

Holcim behoort wereldwijd tot de vijftig grootste CO 2 -uitstoters van alle bedrijven, volgens het Amerikaanse Climate Accountability Institute. Het Zwitserse bedrijf is verantwoordelijk voor 0,42 procent van de totale CO 2 -uitstoot door menselijk handelen sinds de industriële revolutie.

Vandaar dat de eilandbewoners Holcim voor hetzelfde percentage aansprakelijk stellen – voor 0,42 procent van hun schade. Opgeteld gaat het voor de vier eilandbewoners om zo’n 15.000 euro. Dat betreft immateriële schade, materiële schade en de kosten van maatregelen om verdere schade te voorkomen.

Hoewel landen in het Zuiden relatief weinig hebben bijgedragen aan het ontstaan van de klimaatcrisis, draaien zij wel op voor de kosten. Heks wil afdwingen dat machtige bedrijven en politici maatregelen nemen en de kwetsbare slachtoffers van klimaatverandering niet aan hun lot overlaten.

Dit is de tweede klimaatzaak tegen een Europees bedrijf die wordt aangespannen door betrokkenen vanuit het Zuiden, zegt Burri. In 2015 klaagde Saúl Luciano Lliuya uit Peru het Duitse energiebedrijf RWE aan, omdat zijn boerderij gevaar loopt door een smeltende gletsjer. Hij eist dat RWE een deel van de kosten vergoedt, gebaseerd op de historische CO 2 -uitstoot van het bedrijf.

De zaak loopt nog. In mei dit jaar zijn de rechters naar Huaraz in Peru afgereisd om de situatie te bekijken.