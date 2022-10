Humor niets voor tijdens een oorlog? In Oekraïne denken ze daar heel anders over

Het Oekraïense spookdiertje Bavovniatko sluipt ’s nachts stilletjes naar de bezetter en speelt dan met vuur. Beeld DefenceU

Bavovniatko, het pluizige knuffeldiertje met ietwat groot uitgevallen hoofd, kijkt met brutale kraaloogjes de wereld in. De vlammen slaan hem uit. ‘’s Nachts sluipt het rusteloze spookdiertje stilletjes naar de bezetters,’ zo luidt de tekst onder de afbeelding. ‘Hij bezoekt een militaire basis, een munitiedepot, een vliegveld, olieraffinaderij of een andere locatie met licht ontvlambaar spul. Dan begint hij met vuur te spelen…’

Kun je grappen maken tijdens de oorlog? Dat kan zeker, zo blijkt in Oekraïne. De laatste maanden vliegen de spotprenten en internetmemes je om de oren – zeker nu de opmars van het leger in het oosten van het land geestdrift opwekt. “Humor redt ons,” zegt cabaretier Mark Koetsevalov, die afspreekt in zijn favoriete café in het centrum van Kiev. “Grappen nemen onze angst en onze stress weg.”

Eerst was de Oekraïense tractor die een Russische tank wegsleepte de inspiratie voor talloze grappen. De iconische scène leidde tot de gekste fantasieën, zoals een vliegende tractor die een F-16 uit de lucht schiet, of een varende trekker die een getorpedeerd marinefregat achter zich aan sleept.

Fameuze groep humoristen

Bavovniatko kwam tot leven na het succes dat Oekraïne met langeafstandsraketten sorteert. Telkens als er een vijandig vliegveld of munitiedepot wordt geraakt, berichten de Russen cryptisch dat er een ‘klap’ heeft geklonken, oftewel een glapak – een woord dat ook ‘katoen’ kan betekenen. Katoen in het Oekraïens is bavovna; zo werd Bavovniatko, het katoendiertje, geboren.

“Humor geneest,” verklaart Mark Koetsevalov. De komiek kan het weten. Hij is lid van de zogeheten ‘Liga van de Lach’, een fameuze groep Oekraïense humoristen waartoe ook Volodimir Zelenski behoorde voordat hij president werd. “De mensen hebben plezier nodig.”

De cabaretier merkte het onlangs nog toen hij, in driedelig kostuum en met stropdas, een sponsortocht van 850 kilometer ondernam. Vanaf zijn geboorteplaats Tjernomorsk aan de Zwarte Zee wandelde hij naar de hoogste berg van Oekraïne in de Karpaten, een avontuur dat drie weken duurde en waarvan hij dagelijks verslag deed op tv. Toeschouwers gaven hem gul te eten en te drinken en zorgden gastvrij voor nachtelijk onderkomen.

“De mensen zijn in een goeie bui. Levenslustig zelfs,” zegt Koetsevalov. “Terwijl iedereen met de oorlog te maken heeft – een familielid in het leger, of vluchtelingen in huis – leven de Oekraïners door.”

Raketaanval op de Krim

Aan het begin was alles anders. Toen de Russische invasie plaatsvond, in februari, dacht Mark Koetsevalov dat hij nooit meer grappen zou maken. “Ik was depressief, bang en wist niet hoe ik verder moest leven,” zegt hij. “Ik kon niet lachen en kon ook de humor van collega’s niet aanzien.” De oorlog kwam onverwachts voor de cabaretier. “Ik sliep, toen hoorde ik explosies... en toen sliep ik verder,” zegt hij droog. Of je wilt of niet, je lacht – de komiek heeft de lach aan z’n kont hangen.

Inmiddels kan Oekraïne niet meer zonder grappen. Zelfs het ministerie van Defensie doet naar hartenlust mee. ‘We willen iedereen eraan herinneren dat de aanwezigheid van de bezettingsmacht op het grondgebied van de Oekraïense Krim niet verenigbaar is met het toeristische hoogseizoen,’ zo meldde het officiële Twitteraccount onlangs na een Oekraïense raketaanval op een luchthaven op de Krim. De tweet ging gepaard met een foto waarop vluchtende Russische toeristen te zien waren met de rookpluim van de explosie op de achtergrond.

“Wat humor betreft staan Oekraïners het dichtst bij de Britten,” denkt Koetsevalov. “Sarcasme en zwarte humor helpen ons. Europeanen zijn beleefder en voorzichtiger.”

Avocado aangezien voor granaat

Toch zijn er grenzen. Tijdens de stand-upcomedy-avonden, die ondanks de oorlog plaatsvinden, kun je niet alle grappen maken. “Als je in het rustige Kiev optreedt, kun je niet samen lachen om explosies in Charkov,” vindt hij. Zelfspot werkt daarentegen genezend. “Als je zelf iets ergs hebt meegemaakt, kun je veel verder gaan.”

Dit geldt dan weer niet voor Koetsevalov zelf. Toen hij onlangs nabij zijn huis in Tsjernomorsk explosies hoorde, ‘zo hard, dat ik het gevoel had dat de bommen door mijn raam vlogen’, rende zijn grootmoeder zijn kamer binnen. Ze vloog hem in de armen en begon hard te huilen. “Ik voelde me heel onbeschermd.” Een grap maken over het voorval lukt hem niet.

Tijdens zijn sponsortocht, waarmee hij geld inzamelde voor drie ambulances voor gewonde militairen, kwam de cabaretier in allerlei tragikomische situaties terecht. Zo liep het bijna verkeerd af bij een controlepost van het Oekraïense leger. De militairen zagen de avocado die hij in zijn hand had, gekregen van een fan, aan voor een granaat. Even ontstond er paniek; toen moest iedereen lachen. “Het is de wonderlijke natuur van de mens,” weet de komiek. “Als tranen dichtbij zijn, is de lach nooit ver weg.”