Human Rights Watch heeft een nieuwe directeur: ‘De wereld is niet meer in te delen in goeden en slechteriken’

Tirana Hassan: ‘Met Oekraïne is, voor het eerst in decennia, een nieuwe norm gesteld voor de opvang van vluchtelingen.’ Beeld Andrew Lunn, Human Rights Watch

Tirana Hassan (48) was er klaar voor. Al een tijdje verving de Australische, een ervaren mensenrechtenonderzoeker, de Amerikaan Kenneth Roth. Hij stond dertig jaar aan het hoofd van Human Rights Watch (HRW) en onder hem won de organisatie enorm aan importantie met een budget van zo’n 90 miljoen euro. Inmiddels telt HRW 552 medewerkers in meer dan honderd landen.

Roth bouwde een keten van landelijke ‘toezichtcomités’ uit naar een mensenrechteninstituut met mondiaal gewicht. Als HRW-baas reisde hij de hele wereld over, besprak mensenrechtenschendingen met slachtoffers maar ook met degenen die er wat aan zouden kunnen doen. HRW is gesprekspartner van tal van internationale organisaties en overlegt met regeringen.

Nogal een gewicht rust dus op de schouders van Hassan. Hoe was haar eerste werkdag? “Dat was een behoorlijk tragische dag,” zegt ze aan de telefoon vanuit Genève. “Het had de eerste dag moeten zijn dat meisjes in Afghanistan naar school konden. Maar ze waren niet op school. Ze konden ook niet naar school. Wat hebben we wel gezien? We zagen jonge schoolmeisjes, die ook in kleine groepjes de straat op durfden te gaan. Om te protesteren tegen de Taliban. Jonge vrouwen tonen hier de moed die ik zo inspirerend vind.”

De vader van uw voorganger ontvluchtte als 12-jarige jongen nazi-Duitsland. Ook uw ouders hebben aan den lijve te maken gehad met onderdrukking en erger. In hoeverre heeft u dat gevormd?

“In ons gezin werd aan tafel niet gesproken over mensenrechten. Het ging wel over de doorleefde ervaringen van bijvoorbeeld de familie van mijn vader. Die moest hun dorp verlaten tijdens de opdeling van India en Pakistan. Moslimhuizen in hun wijk werden door een woedende menigte in brand gestoken. Het gezin moest vluchten. Na een paar dagen bereikten ze Pakistan en konden ze dit verhaal navertellen.”

“Ik ben zelf geboren in Singapore. Mijn vader publiceerde daar een academisch onderzoek naar het huisvestingsbeleid, tot grote ergernis van de regering. Als kind begreep ik niet waarom we plotseling moesten verhuizen.”

“Ik groeide op in Australië, waar ik een heel normaal leven leidde. In mijn achterhoofd zat altijd dat er een reden was ik in Australië opgroeide. Later begreep ik hoe macht kan worden gebruikt en misbruikt en hoe dat gewone mensen zoals jij en ik daardoor worden geraakt.”

Uw moeder, tandarts, komt uit Sri Lanka, net als uw grootvader. Ook een getekend land.

“Toen daar dus die oorlog plaatsvond waren er familieleden die probeerden weg te komen. Om te voorkomen dat ze door de Tamil Tijgers (een extreme bevrijdingsbeweging die gebruik maakte van zelfmoordaanslagen, red.) zouden worden gerekruteerd. Ook daarover werd gesproken in de familie.”

“Daadwerkelijk iets te doen aan machtsmisbruik werd zo een drijfveer van mijn betrokkenheid. In het begin wist ik niet waar ik moest beginnen. Ik werd sociaal werker – onder meer in Adelaide waar ik dakloze jongeren bijstond. Vooral om met eigen ogen te zien hoe het systeem functioneert, hoe het soms voor zoveel onrecht en discriminatie kan zorgen.”

We kunnen somberen over mensenrechten maar u wijst ook op lichtpunten, bijvoorbeeld de steun die Oekraïners nu krijgen.

“In Oekraïne kun je zien wat de internationale gemeenschap kan bereiken als de politieke wil er is en als alle instrumenten in het politieke, diplomatieke en juridische arsenaal daadwerkelijk worden gebruikt om mensenrechten te beschermen.”

“Kijk hoe geweldig de Oekraïense vluchtelingen zijn onthaald. Ze kregen ook het recht om te werken, ze kregen toegang tot sociale diensten. Bij vluchtelingen en asielzoekers uit andere landen is dat anders. c Het kan dus wel, het zijn de landen die dat zelf demonstreren.”

Kenneth Roth prijst u om uw ‘strategische creativiteit’. Wat betekent dat?

“We leven in een ‘post-feitelijke’ wereld. Feiten staan ​​tegenwoordig ter discussie. We moeten daarom tactischer zijn in onze communicatie. Opdat regeringen aanklachten niet simpel van de hand kunnen doen als nepnieuws moeten we een overstelpende hoeveelheid bewijsmateriaal kunnen produceren. Dus niet alleen maar ooggetuigenverslag, maar foto’s en video’s die allemaal forensisch digitaal zijn geverifieerd.”

“Autoriteiten moeten onze bewijslast weerleggen in plaats van te ontkennen. De creativiteit zit hem, denk ik, in onze laatste rapporten, bijvoorbeeld uit Oekraïne, waarin we 3D-presentaties hebben gemaakt om precies te laten zien hoe de daders zich verplaatsen en gedroegen. Wie woonden er in elk van de kamers waar de Russische raket in Izium insloeg.”



U wil ook ‘nieuwe bondgenoten’ vinden op het gebied van mensenrechten.



“We kunnen niet blijven vertrouwen op de traditionele actoren die soms zelfverklaard mensenrechtenkampioen zijn. Je kunt de wereld niet meer opdelen in goeden en slechteriken. Als de grote staten uit het Westen zich niet willen inzetten voor een bepaalde zaak moet je andere coalities vinden.”