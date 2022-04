Hulpverleners vragen toeristen niet naar Myanmar te reizen: ‘Dan steun je de coupplegers’

Demonstraties tegen de militaire coup in Yangon in juli. Het leger pleegde op 1 februari 2021 een staatsgreep in Myanmar en zette de democratisch gekozen leider Aung San Suu Kyi af. Beeld AFP

“Het heropenen voor toerisme suggereert dat het land terugkeert naar normaal, terwijl de ­situatie allesbehalve normaal is,” aldus ­Michael Isherwood, voorzitter van de Burma Humanitarian Mission en directeur van het goede doel Backpack Medics. “Alleen de militaire junta profiteert ervan als toeristen komen. Nog los van hoe onveilig het is in het land, zou ik alleen daarom al toeristen adviseren weg te blijven uit Myanmar.”

Het Myanmarese leger voerde op 1 februari ­vorig jaar een staatsgreep uit in het Zuidoost- Aziatische land, omdat er fraude zou zijn gepleegd bij de herverkiezing van regeringsleider Aung San Suu Kyi, wat door onafhankelijke waarnemers wordt tegengesproken. De regering werd gevangengenomen en regeringsleider en Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi werd veroordeeld tot jarenlange celstraf. Sindsdien wordt het land geteisterd door geweld, protesten en economische ineenstorting, mede veroorzaakt door economische sancties. Vorige maand kondigde de junta aan de inreisrestricties wegens het corona­virus per 17 april op te heffen.

Kinderen gekidnapt

“Het is een uiterste poging van het leger om meer contant geld in het land te krijgen,” zegt Manny Maung, Myanmaronderzoeker voor ­Human Rights Watch. “De economische sancties beginnen nu impact te hebben. Het laatste wat we nu moeten doen, is het leger op enigerlei wijze helpen door ze geld te geven of ze in een beter daglicht te zetten.”

Een daadwerkelijke oproep tot een boycot heet het niet, daar doen organisaties als Human Rights Watch en ook Amnesty International niet aan. Wel benadrukken de mensenrechtenorganisaties toeristen wat de gevolgen kunnen zijn van een reis naar een land als Myanmar. “Door naar zo’n land te gaan, steun je in zekere zin de regering,” aldus Elke Kuijper, woordvoerder van Amnesty International Nederland.

Volgens de Mensenrechtenraad van de VN zijn meer dan 1600 mensen omgekomen door toedoen van het leger, zijn er 12.500 gearresteerd, 44.000 ontheemd en hebben 14 miljoen mensen humanitaire hulp nodig. Honderden kinderen zouden ook zijn gekidnapt voor losgeld door het militaire bewind, dat volgens de VN-rapporteur van het land wapens van onder meer Rusland en China krijgt.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt vanwege de instabiliteit door de staatsgreep met klem af Myanmar te bezoeken, tenzij het strikt noodzakelijk is.

Begin deze eeuw was er een jarenlange reisboycot gaande tegen Myanmar, op aandringen van dezelfde Aung San Suu Kyi. Zij werd in 1990 ook al democratisch gekozen om het land te leiden, maar dat resultaat werd genegeerd door de legerleiding, dat haar onder huisarrest plaatste. Daarop meden Westerse reisorganisaties en toeristen het land dikwijls, tot Suu Kyi’s vrijlating uit huisarrest in 2010.

Burgers in gevaar

Die boycot heeft volgens ­onderzoekers destijds ook een negatieve impact gehad op de bevolking. Het isoleerde hen verder en zorgde voor meer armoede. Toch is de situatie nu anders dan toen, volgens Maung.

“Mensen uit Myanmar willen nu zelf dat toeristen niet komen. Ze willen steun om de militaire junta omver te werpen en roepen op niet naar hun land te komen tot ze hun vrijheden ­terug hebben,” zegt de onderzoeker. “Door toch te gaan kun je de bevolking bovendien in gevaar brengen. Toen CNN-journalisten na de coup kort het land in mochten om verslag te doen, werden burgers die openlijk met de journalisten hadden gepraat, gevangen genomen.”

Als je mensen in Myanmar wilt steunen, doe dat dan via betrouwbare campagnes die de bevolking helpen, vervolgt Maung. Met donaties aan organisaties die vluchtelingen aan de ­Thaise grens helpen, bijvoorbeeld. “Door er als toerist heen te gaan help je de bevolking niet en de junta wel – en wie wil dat nu op zijn geweten hebben?”

Gemakkelijk zou een tripje naar het geïsoleerde land sowieso niet worden. Alleen mensen die tegen Covid-19 zijn ingeënt, kunnen Myanmar binnen en moeten dan alsnog een week in quarantaine en twee PCR-tests afnemen. Nog los van het geweld moeten toeristen bovendien ­rekening houden met veel stroomuitval en, vanwege het ineenstorten van het banksysteem, een gebrek aan toegang tot contant geld.