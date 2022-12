Hulporganisaties: ‘We hebben vrouwen nodig in Afghanistan anders sterven er mensen’

Vrouwelijke werknemers van lokale en buitenlandse niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) mogen van de Taliban in Afghanistan niet naar hun werk komen, omdat sommige vrouwelijke werknemers de strikte interpretatie van de islamitische kledingvoorschriften niet volgen. Beeld REUTERS

Vier grote internationale hulporganisaties (Save the Children, Care International, World Vision en de Norwegian Refugee Council) staakten afgelopen weekend hun hulpverlening in het land nadat de Taliban vrouwelijke hulpverleners verbood naar hun werk te gaan. Dat besluit heeft directe impact op de humanitaire situatie in het land, waar de bevolking kampt met een koude winter, een grote economische crisis en geweld tussen Taliban-strijders en de lokale tak van terreurgroep IS.

“Als we onze programma’s niet weer kunnen opstarten, zullen er kinderen sterven. Zo ernstig is de situatie,” stelde Inger Ashing, ceo van Save the Children tijdens een persconferentie donderdag. “Als we er niet kunnen zijn voor de Afghaanse bevolking, zullen we ze verliezen.” De hulporganisaties verzorgen onder meer voedsel- en medische hulp.

Vrouwelijke werknemers van lokale en buitenlandse niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) mogen in Afghanistan ‘tot nader order’ niet naar hun werk komen, omdat sommige vrouwelijke werknemers de strikte interpretatie van de islamitische kledingvoorschriften niet volgen, zo meldden Talibanwoordvoerders afgelopen weekend.

De afgelopen weken verboden de Taliban vrouwen ook al het volgen van onderwijs aan universiteiten of hogescholen. Ook die regel werd doorgevoerd omdat vrouwen zich niet aan de kledingvoorschriften zouden houden en contact hadden met mannelijke studenten.

183 hulporganisaties

Volgens de organisatie die de hulpverlening in Afghanistan coördineert, Acbar, zijn er 183 lokale en internationale hulpverleningsorganisaties actief in het land. Daarvoor werken 55.000 Afghanen van wie een derde vrouw is. Veel van die organisaties hebben hun werk sinds de nieuwe regel dit weekend inging helemaal stopgezet of op een laag pitje.

Hulporganisatie Save the Children alleen al heeft 5700 medewerkers en vrijwilligers in Afghanistan, van wie 2490 vrouwen. “Alleen via onze vrouwelijke medewerkers kunnen we vrouwen en kinderen bereiken,” zegt Shaheen Chughtai, waarnemend directeur Azië van Save the Children. “De meeste vrouwen in Afghanistan mogen alleen geholpen worden door vrouwelijk gezondheidspersoneel. Meisjes kunnen alleen onderwezen worden door een vrouwelijke leraar. Zonder vrouwelijk personeel kunnen onze programma’s niet doorgaan.”

Het Internationale Rode Kruis waarschuwt voor ‘catastrofale humanitaire consequenties’. Ook de VN riep de Afghaanse machthebbers op de regels terug te draaien. Recentelijk lekte uit dat de Taliban wel een uitzondering willen maken voor gezondheidspersoneel, medewerkers van de VN en internationaal personeel, maar dat is niet officieel bekendgemaakt. “We hebben er ook nog steeds geen duidelijkheid over,” zei Andrew Morley van World Vision tijdens de persconferentie.

Veel vrouwen hielden er de afgelopen maanden al rekening mee dat de Taliban elk moment hun kantoor binnen konden lopen om te controleren of hun regels werden gevolgd. Daarom droegen vrouwen al langere kleren en een hoofddoek en werkten ze zoveel mogelijk gescheiden van hun mannelijke collega's, vertelt een vrouwelijke hulpverleenster aan persbureau Associated Press. “We veranderden zelf steeds onze aankomst- en vertrektijd op kantoor omdat we niet wilden dat we gevolgd werden,” zegt zij. De Afghaanse vrouw, die vanwege veiligheidsredenen anoniem blijft, werkt nu vanuit huis. “Ik ga niet weg uit Afghanistan. Andere vrouwen hebben me nodig. Als wij falen, dan falen alle vrouwen.”

In Afghanistan werken ook Nederlandse vrouwen, onder meer voor hulporganisatie Cordaid. De organisatie heeft zeker tien vrouwen in dienst, meldde een woordvoerder afgelopen weekend. “Dat zijn vrouwen die na de machtsovername door de Taliban in 2021 toch zijn gebleven, omdat ze zich met hart en ziel inzetten voor de vrouwen in Afghanistan. Zij willen hen niet in de steek laten.”