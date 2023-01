Hulp uit onverwachte hoek: hoe bevers Oekraïne helpen om offensief vanuit Belarus tegen te houden

Oekraïense troepen in de grensregio Wolynië. Beeld REUTERS

Oekraïense functionarissen waarschuwen dat Rusland via Belarus een offensief begint in de Oekraïense grensregio Wolynië. Maar lokale Oekraïense troepen hebben de overtuiging dat de omstandigheden in het noordwesten van het land op dit moment een succesvol Russisch offensief zo goed als onmogelijk maken.

Het landschap wordt gekenmerkt door ondergelopen velden, dikke modder en verraderlijke moerassen. Soldaten en officieren van de lokale eenheid vertelden persbureau Reuters hoe de ongewoon zachte winter hen een aanzienlijk tactisch voordeel geeft.

“Op je eigen grondgebied helpt alles je om het te verdedigen. Denk vooral aan de rivieren die dit jaar buiten hun oevers zijn getreden,” zegt Viktor Rokun, een plaatsvervangende commandant van de brigade die in Wolynië actief is. De velden en bomen om hem heen zijn ondergedompeld in koud water.

Opmerkelijke bouwers

Serhiy Khominskyi, woordvoerder van de brigade, prijst ook de plaatselijke beverpopulatie. De dieren konden in tegenstelling tot andere jaren bijna ongehinderd hun werk doen. Bevers gebruiken boomtakken en modder om dammen te maken.

De knaagdieren hebben met hun bouwwerken geholpen om het terrein onbegaanbaar te maken. “Wanneer de bevers hun dammen bouwen, vernietigen mensen ze normaal gesproken. Dit jaar is dat vanwege de oorlog niet gebeurd, dus nu is er overal water.”

Vilmar Dijkstra is verbonden aan de Nederlandse Zoogdiervereniging en weet alles van bevers. Volgens hem is het een realistisch scenario dat de dieren er mede voor zorgen dat het grensgebied deze winter amper begaanbaar is. “Een drassig terrein is funest voor de aanvallende partij. In de Romeinse tijd maakten de soldaten juist gebruik van de uitgestrekte beverdammen, ze liepen eroverheen. Maar in die tijd hadden ze nog geen zware tanks om oorlog te voeren. Nu is het een heel ander verhaal.”

Kwetsbaar voor roofdieren

Bevers zijn in staat om dammen met een lengte van honderden meters te maken. “In Canada is er zelfs een beverdam van twee kilometer. Zo gek zal het niet zijn in Wolynië, maar ook dammen die veel minder groot zijn, kunnen in een relatief uitgebreid gebied zorgen voor een aanzienlijke stijging van het waterpeil.”

Hoe meer water, hoe beter de bever het vindt, zegt Dijkstra. “Dit dier zal zich nooit verder dan twintig meter van de oever ophouden. Op land zijn ze veel te kwetsbaar voor roofdieren zoals wolven en beren. En in en rond water zoeken ze hun voedsel. Als ze niet worden gehinderd in hun ‘werkzaamheden’, dragen ze onbewust bij aan het versterken van de Oekraïense verdedigingslinie.”

De Poolse militair analist Konrad Muzyka verklaart dat Wolynië een ‘verschrikkelijke plaats zou zijn om een offensieve operatie uit te voeren’. “Er zijn daar veel waterlopen en heel weinig wegen. Hierdoor is het makkelijk voor Oekraïense troepen om de bewegingen van Russische troepen te kanaliseren en kunnen ze worden beschoten door artillerie.”

Momenteel zijn er tussen de 10.000 en 15.000 Russische troepen in Belarus gestationeerd en zij trainen regelmatig samen met de Belarussische strijdkrachten.