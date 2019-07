Huis VS veroordeelt verbale aanvallen Trump

De stemming is vooral symbolisch en heeft geen concrete gevolgen voor Trump.

Vier Republikeinen en één onafhankelijk congreslid stemden mee met alle Democraten in de veroordeling van de ‘tweetstorm’ van Trump. Die had afgelopen zondag gezegd dat de vier vrouwen Alexandra Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley en Ilhan Omar ‘beter terug kunnen gaan naar het land waar ze vandaan komen en zich daar inzetten voor de mislukte en door misdaad geplaagde plaatsen’.

Drie van de vier zijn in de Verenigde Staten geboren en getogen, alleen Omar werd in Somalië geboren.

Een dag later had de president zijn opmerkingen nog een keer herhaald. Ook liet hij weten absoluut niet racistisch te zijn.

Those Tweets were NOT Racist. I don’t have a Racist bone in my body! The so-called vote to be taken is a Democrat con game. Republicans should not show “weakness” and fall into their trap. This should be a vote on the filthy language, statements and lies told by the Democrat.....