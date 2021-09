Huis van Mexicaanse drugsbaas El Chapo is prijs in loterij

Het huis van Joauín Guzmán, alias 'El Chapo'. Beeld AP

Witte muren, twee slaapkamers en iets wat lijkt op een garage. Het is opvallend noch luxueus, dit hoekhuis in de Mexicaanse stad Culiacán. Juist daarom was de vorige bewoner er vermoedelijk zo blij mee – vanwege de anonimiteit. En door de ligging. Pal naast het huis ligt een afwateringsgeul. Het kan flink regenen in de staat Sinaloa.

Maar de geul diende ook een ander doel. Joaquín Guzmán zag het als de ideale ontsnappingsroute. Hij had gelijk. Toen een eenheid van de Mexicaanse mariniers in de ochtend van 17 februari 2014 op de met staal versterkte voordeur ramde, dook Guzmán – beter bekend onder zijn bijnaam El Chapo – in een gat onder zijn badkuip. ’s Werelds meestgezochte crimineel ontkwam via het riool.

Sinds gisteren heeft datzelfde huis, waarvan de waarde wordt geschat op 150.000 euro, een nieuwe eigenaar. De gelukkige heeft vermoedelijk maar een schijntje betaald: het huis was een van de 22 prijzen bij een grote loterij. Een lot kostte 12 dollar, verder werden onder meer een ranch en een skybox in een stadion weggegeven – ook eigendommen van kartels.

“Deze loterij is ontzettend belangrijk,” zei de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador. “Iedereen die het geld kan missen, roep ik op een lot te kopen.” De opbrengst gaat naar de Mexicaanse olympische ploeg.

Toch is de loterij ook een noodgreep, in elk geval bij dit huis. Het stond aanvankelijk te koop – biedingen begonnen bij 110.000 – maar geïnteresseerden meldden zich niet. Mogelijk omdat het een gewoon huis leek: El Chapo’s ontsnapping werd niet vermeld. Ook niet in de catalogus van de loterij, overigens. Daar wordt de woning summier maar treffend omschreven als ‘een huis in Culiacán’.

Wie de nieuwe eigenaar is, werd niet bekendgemaakt. En El Chapo? Die werd vijf dagen na zijn ontsnapping alsnog opgepakt, om enkele maanden later weer te ontsnappen. Inmiddels zit hij een levenslange celstraf uit in de Verenigde Staten.