Houtmaffia ontbost in Roemenië de Karpaten, natuurbeschermers moeten vrezen voor eigen leven

Gevolgen van illegale ontbossing in de Roemeense Karpaten. Beeld EuroNatur

Een van de grootste oerbossen in Europa dreigt te verdwijnen. Verschillende ngo’s zijn ervan overtuigd dat Roemenië in gebreke blijft met de belofte om illegale ontbossing in het hooggebergte van de Karpaten te stoppen. Dit gebied kenmerkt zich door een overvloed aan biodiversiteit. Het enorme bos neemt ook veel CO 2 uit de atmosfeer op, wat belangrijk is als het gaat om het terugdringen van klimaatopwarming. Ontbossen veroorzaakt bovendien zware bodemerosie, die de rivieren vervuilt.

De Duitse ngo EuroNatur vermoedt dat de ernstig bedreigde straalvinnige vissoort Romanichthys valsanicola het effect van het ontbossen niet heeft overleefd. De vissoort bestaat al 65 miljoen jaar en wordt gezien als een levend fossiel, dat nu waarschijnlijk ook tot de uitgestorven soorten behoort.

Omvang kap nog veel groter

Ontbossen in beschermde gebieden is niet verboden, maar het mag niet zomaar van de EU. “Je kunt geen bomen kappen zonder te weten wat de gevolgen daarvan zijn. Daarbij heeft Roemenië niet gedefinieerd wat de doelstelling is,” stelt Bruna Campos, beleidsmanager bij EuroNatur. “Toch geven ze gewoon vergunningen af aan mensen die daar kappen.” Meer dan 63 procent van de oerbossen in Roemenië valt onder de Natura 2000-richtlijnen, bedoeld om de biodiversiteit te beschermen.

Uit een recent rapport van EuroNatur blijkt dat op zestien verschillende locaties binnen vijf Natura 2000-gebieden in Roemenië in de periode 2022 en 2023 ongeveer 65.000 kubieke meter bos is gekapt. (Ter vergelijking: een rechte stam met een diameter van 40 centimeter en 20 meter hoog levert 2,5 kuub hout op.) De ngo schat dat de daadwerkelijke omvang nog veel groter is, omdat de illegale ontbossing wegens gebrek aan transparantie moeilijk te volgen is.

Vanwege het belang van de Natura 2000-gebieden is Roemenië al in 2020 op de vingers getikt. De EU begon een zogenaamde inbreukprocedure, zodat de Europese Commissie stappen tegen de ontbossing kan ondernemen. Euronatur en natuurbeschermingsorganisaties als Agent Green en Client Earth waarschuwden met een brandbrief in 2019 voor illegale ontbossing. Brussel ondernam indertijd te weinig actie. “Het ging mis omdat de Europese Commissie de Roemeense regering het voordeel van de twijfel gaf bij het doorvoeren van de noodzakelijke veranderingen,” zegt Campos.

Heuse houtmaffia

De Roemeense regering erkende toen de illegale houtkap, maar zei deze onder controle te hebben met speciale afdelingen die afrekenen met de georganiseerde criminaliteit. Maar dat is volgens Campos niet genoeg. “In 2019 was er vanuit Roemenië al geen politieke wil om verandering door te voeren, en nu in 2023 is die er nog steeds niet,” zegt Campos.

Gevelde bomen in de Tarhaus-vallei. Beeld AFP

De Roemeense Karpaten zijn al geruime tijd in handen van een heuse houtmaffia die illegaal kapt. Natuurbeschermers die zich verzetten worden aangepakt. Onlangs werden kort na elkaar twee boswachters dood gevonden. Het tweetal was actief om de wouden van de Karpaten te behouden.

EuroNatur gaat sindsdien zeer voorzichtig te werk. “Onze mensen die het onderzoek ter plekke doen, worden nooit bij naam genoemd in onze rapporten. Ze wonen in het gebied en worden lastiggevallen door de maffia. Voor hun leven wordt gevreesd.”

Onderzoek van EuroNatur wordt bemoeilijk door ambtenaren die geacht worden analyses maken van het effect van de houtkap op de bossen in de Karpaten. Deze overheidsdienaren staan vaak op de loonlijst van de houtkapmaffia.

Rechtszaak over ontbossing

De organisatie heeft zijn hoop gevestigd op een delegatie Europarlementariërs die afgelopen mei diverse locaties in Roemenië bezocht om met eigen ogen te zien wat daar gebeurt. De verwachting is dat zij voor het einde van het jaar hierover een rapport zullen publiceren. Bruna Campos hoopt dat de parlementsleden de Europese Commissie onder druk zullen zetten om een rechtszaak over de ontbossing van de Karpaten bij het Europese Hof te beginnen.

Een vergelijkbare situatie deed zich in het verleden voor in Polen, toen het oerbos Bialowieza illegaal werd gekapt. Het Europees Hof gaf het land de opdracht om te stoppen, en dreigde met een stevige boete. “Dit bleek effectief, aangezien Polen de kap staakte,” zegt Campos.