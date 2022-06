Hoorzitting bestorming Capitool wordt een enorm mediaspektakel

Het Amerikaanse Congres gaat publiekelijk getuigen horen over de bestorming van het Capitool begin vorig jaar. Het belooft een enorm tv-spektakel te worden.

Het dak gaat eraf in het Huis van Afgevaardigden, voorspelde Jamie Raskin, een van de Congresleden die al elf maanden bezig is met een diepgravend parlementair onderzoek naar de gebeurtenissen van 6 januari 2021. Aanhangers van Donald Trump en extremisten vochten zich die dag een weg naar de vergaderzalen in het Capitool in een poging te voorkomen dat het verlies van Trump in de presidentsverkiezingen officieel werd.

De onderzoekscommissie begint vandaag aan een serie van zes publieke hoorzittingen. Daarin wordt met burgers gedeeld wat ze te weten is gekomen. De groep spitte met hulp van ervaren onderzoekers 125.000 documenten door, nam meer dan duizend verhoren af en trok vijfhonderd tips na die binnenkwamen bij een speciaal telefoonnummer.

De commissie wil nu laten zien dat Trump en zijn bondgenoten al maanden bezig waren met voorbereidingen om de verkiezingsuitslag naar hun hand te zetten. Volgens Raskin komt er explosieve nieuwe informatie naar buiten. De eerste hoorzitting is bewust gepland op een moment dat veel Amerikanen tv kijken, acht uur ’s avonds aan de oostkust.

Er is een livestream op YouTube en de commissieleden hebben zelfs een ervaren tv-maker in de arm genomen om te zorgen dat de onderzoeksresultaten aantrekkelijk gepresenteerd worden. Op negentig plekken in het land organiseren progressieve actiegroepen bijeenkomsten waar burgers de zitting samen kunnen volgen op grote schermen. In een park in Washington is zelfs gratis ijs voor alle kijkers geregeld.

Boycot door Republikeinen

De commissie bestaat uit zeven Democraten en twee Republikeinen. De partij van Trump wilde Congresleden afvaardigen die zelf betrokken zijn geweest bij zijn pogingen de macht te behouden. Toen Democraten dat blokkeerden, besloten de meeste Republikeinen het onderzoek te boycotten. Vanavond zit wel een team klaar om Trump en zijn adviseurs te verdedigen in de media. De inval in het Capitool was volgens de top van de Republikeinse partij deel van een ‘legitiem politiek debat’. De meeste Republikeinen doen het onderzoek af als politiek theater dat afleidt van problemen waar Amerikanen dagelijks mee te maken hebben, zoals inflatie.

Veel grote namen uit de regering Trump weigeren mee te werken, maar de commissie overweegt in de openbare sessies wel opnames te laten zien van gesprekken met onder anderen Trumps dochter Ivanka en schoonzoon Jared Kushner, weten Amerikaanse media. Vooral medewerkers die lager in rang stonden in het Witte Huis hebben getuigd over wat ze die dag hebben gezien en gehoord. In sommige gevallen zullen getuigenissen worden geanonimiseerd om hen te beschermen, aldus betrokkenen.

Het zou in de eerste sessie onder meer gaan over de rol van de rechts-extremistische Proud Boys. Verschillende leden zitten vast op verdenking van een samenzwering om de democratische machtsoverdracht met geweld te verhinderen. Een Britse filmmaker die de groep die dag volgde, staat op de rol om te getuigen, net als een agent die gewond raakte toen ze werd aangevallen door iemand die had overlegd met een lid van de Proud Boys. De leden van de groep ontkennen dat ze vooraf plannen hadden gemaakt voor de bestorming.

Mening allang bepaald

Het Huis van Afgevaardigden heeft zes dagen ingeruimd voor de hoorzittingen. Dat is vergeleken met andere grote schandalen in de Amerikaanse politiek niet veel. De verhoren in het Watergateschandaal dat toenmalig president Nixon ten val bracht, deze maand vijftig jaar ­geleden, duurden 51 dagen.

Het is de vraag hoeveel impact de hoorzit­tingen zullen hebben op een moment dat veel Amerikanen zich zorgen maken om hun eigen portemonnee. Kiezers geven aan dat inflatie een van hun belangrijkste kopzorgen is. Boosheid richt zich op dit moment vooral op vuur­wapengeweld. In het politiek diep verdeelde land hebben de meeste burgers hun mening over de rellen in en rond het Capitool bovendien allang gevormd.

Fox News, de zender die populair is bij de achterban van Trump, is niet van plan de hoorzittingen in hun geheel live uit te zenden. Andere grote tv-zenders doen dat wel. Fox ruimt alleen zendtijd in op het verwante zakenkanaal.

Liz Cheney, een van de gezichten van de commissie, riep burgers op te kijken. Ze waarschuwt dat Trump zijn leugens over gestolen verkiezingen blijft herhalen. “En dus moeten mensen opletten. Mensen moeten kijken, en ze moeten begrijpen hoe gemakkelijk ons democratisch systeem kan ontrafelen als we het niet verdedigen.”