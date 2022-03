Hoop gloort voor diplomatieke uitweg Oekraïne, Rusland belooft deels terugtrekking uit Kiev

Waarnemers spreken van onverwachte progressie in de moeizame gesprekken tussen Kiev en Moskou. Mogelijk houdt dat verband met de recente terreinwinst van de Oekraïners de laatste dagen. De belofte van Rusland kan worden gezien als een gebaar van goede wil nu er wordt onderhandeld in Istanbul, maar kan ook een erkenning zijn van het vastgelopen Russische offensief rond Kiev en elders in het noorden van Oekraïne.

Volgens de Turkse buitenlandminister Mevlüt Çavuşoğlu is er bij eerdere sessies niet zoveel vooruitgang geboekt. Hij zag meer begrip en compromisbereidheid bij beide partijen, maar tekende aan dat er nog lastige problemen moeten worden opgelost.

De Oekraïense voorstellen behelzen onder meer dat Turkije een voorname rol krijgt bij het leveren van veiligheidsgaranties aan Oekraïne als het afziet van Navo-lidmaatschap en een neutrale status aanneemt. Ook Polen, Canada en Israël kunnen wat Kiev betreft een rol spelen bij de totstandkoming van een akkoord daarover in de Veiligheidsraad van de VN.

Het overleg tussen Russen en Oekraïners in Istanboel. Beeld via REUTERS

De voorstellen die dinsdag zijn besproken in Istanboel zouden volgens diplomaten voldoende ruimte bieden voor een topontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en diens Oekraïense collega Volodimir Zelenski. Er is ook sprake van een langdurige overlegperiode van 15 jaar tussen beide landen over de toekomstige status van de in 2014 door Rusland geannexeerde Krim. Oekraïne wil daarover alleen praten in het geval van een volledig staakt-het-vuren onmiddellijk van kracht zou worden, aldus onderhandelaars tegen verslaggevers in Istanbul.

Rusland komt met meer details over de genomen besluiten voor het noordelijke front als de Russische delegatie is teruggekeerd uit Istanbul, aldus de Russische viceminister van defensie Alexander Fomin.

Veiligheidsgaranties

Een aantal ‘garantielanden’, te weten Turkije, Polen, Israël en Canada zou Oekraïne in de toekomst potentiële veiligheidsgaranties moeten bieden. “Als het ons lukt om deze essentiële bepalingen te consolideren zal Oekraïne in staat zijn om zijn huidige status te behouden als een niet-blok gebonden en niet-nucleaire staat met een vorm van permanente neutraliteit,” aldus onderhandelaar Oleksander Chaly. Dat zou formeel ook betekenen dat Oekraïne geen buitenlandse militaire bases op zijn grondgebied zal huisvesten en ook geen geen militair-politieke allianties zal aangaan. “Militaire oefeningen op Oekraïens grondgebied zullen plaatsvinden met toestemming van de garantielanden.”

Moskou aan zet

Het wachten is nu op het antwoord uit Moskou. Vladimir Medinsky, die namens het Kremlin onderhandelt, sprak na de gesprekken van een ‘constructieve bijeenkomst’, meldt het Russische staatspersbureau Ria Novosti. Het Russische ministerie van Defensie belooft volgens het persbureau ondertussen een drastische vermindering van de vijandelijkheden in de richting van de hoofdstad Kiev en de Noord-Oekraïense stad Tsjernihiv.