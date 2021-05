Hoongelach om werk David Hockney aan campagne Londen: ‘Een kind kan dit beter’

De poster die David Hockney ontwierp voor het Londense metronet. Beeld Twitter

Weinig levende beeldende kunstenaars genieten zo’n sterrenstatus als David Hockney. Wat dat betreft is het enthousiasme van de Londense burgemeester Sadiq Khan begrijpelijk. De afgelopen weekend herkozen burgemeester had de Britse superster weten te strikken voor de nieuwe campagne om toeristen naar Londen te trekken. Woensdag gaf Khan een eerste voorproefje: een tekening van de hand van de meester die in het Londense metronet zichtbaar wordt in het kader van de Let’s Do London-campagne.

De 83-jarige Hockney is vooral bekend om zijn popart, dus levensechte tekeningen hoefde niemand te verwachten. Maar de gele ring en het paarse naambordje waarop de woorden Piccadilly Circus net niet passen? Briljant werk, zoals Khan het zelf noemt, vindt menig twitteraar de tekening die Hockney op zijn iPad maakte in elk geval niet. Eerder geknoei van een kind, in Microsoft Paint gemaakt prutswerk. ‘Mijn kind van vijf kan dit beter,’ schrijft iemand.

Voor anderen is het reden om zelf schertsend een bijdrage te leveren.

You think that's good...wait till you get a load of Paddington!! pic.twitter.com/SMRp8NREiL — Notorious N.A.T. (@Helio_Spherical) 11 mei 2021

From scratch. I'll sell it ya for a bargain price of £100,000! pic.twitter.com/LE7njoK6TO — MaidAlice (@NigaiamaiNeko) 11 mei 2021

Nog los van hoe het eruitziet, leidt Khans keuze om uitgerekend zo’n superster als Hockney te vragen tot opgetrokken wenkbrauwen. Had het geld van wat de ‘grootste binnenlandse toerisme-inspanning van de hoofdstad ooit’ genoemd wordt, niet beter gebruikt kunnen worden om jonge, aanstormende talenten de kans te bieden zich in de kijker te spelen? De stad Londen geeft in totaal 7 miljoen pond uit aan de campagne, die toeristen naar de Britse hoofdstad moet trekken nu de coronapandemie op zijn einde lijkt te lopen. Hoeveel Hockney voor zijn tekening krijgt is niet bekend.

Niet alleen bij het Piccadilly Circus, een van de drukste metrostations van Londen, zal een Let’s Do London-kunstwerk prijken. Burgemeester Khan liet in zijn tweet weten dat de volgende werken snel zullen volgen.