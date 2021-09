‘Hoogste militair VS belde China uit angst dat Trump oorlog zou starten’

Mark Milley, de hoogste militair van de Verenigde Staten, nam buiten Donald Trump om contact op met China om oorlog te vermijden. Beeld AFP

Dat valt te lezen in Peril, een nog te verschijnen boek van journalisten Bob Woodward – een van de journalisten die het Watergateschandaal aan het rollen brachten – en Robert Costa van de Washington Post. Het is al ingezien door Amerikaanse media. Het eerste telefoontje van Milley zou hebben plaatsgevonden op 30 oktober, vier dagen voor de presidentsverkiezingen in de VS. Spanningen in aanloop naar die verkiezingen en rond de Zuid-Chinese Zee waren voor Milley aanleiding om de Chinese generaal Li Zuocheng te verzekeren dat de Amerikanen niet uit waren op oorlog.

Aftakelende president

Het echte breekpunt voor Milley vormde de bestorming van het Capitool, op 6 januari. De generaal, als chef van staven de belangrijkste militair adviseur van de president, was er volgens het boek van overtuigd dat Donald Trump aan het aftakelen was. De president zou hebben geschreeuwd tegen regeringsfunctionarissen en ‘leven in een parallel universum’ – eentje waarin de verkiezingen frauduleus zijn verlopen en hem de verkiezingswinst was ontnomen.

“De VS is stabiel, 100 procent,” zou Milley twee dagen na de bestorming hebben benadrukt in het tweede telefoontje naar zijn Chinese collega. “Het mag er misschien chaotisch uitzien, maar dat is inherent aan democratie.”

Diezelfde dag zou Milley ook hebben gebeld met Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Ook zij maakte zich grote zorgen. “Dit is al slecht, maar wie weet waar hij toe in staat is?” zei Pelosi over Trump. “Hij is gek, dat weet jij ook. Dat is hij al een hele tijd.” Vooral de mogelijkheid van een nucleaire aanval vormde een grote zorg.

De in het boek beschreven gebeurtenissen zijn zeer opmerkelijk. Milley dient als hoogste militair de bevelen van de president, de ‘commander in chief’, uit te voeren. Republikein of Democraat, Trump of Biden – dat doet er niet toe. De generaal was zich daar van bewust, maar besloot door te zetten. Volgens Woodward en Costa wilde hij een ‘historische verstoring in de internationale wereldorde’ koste wat het kost voorkomen.