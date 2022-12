Hoogste alarmniveau na uitbarsting vulkaan op Java

Beeld ANP / EPA

De rookpluim heeft een hoogte van 15 kilometer bereikt. De vulkaan spuwt hete as 1500 meter de lucht in, waarna deze zich verspreidt in een straal van 7 kilometer. Ook stroomt er lava uit de vulkaan. Mensen worden opgeroepen weg te blijven uit de nabije omgeving. De toegang tot het gebied rondom de vulkaan is beperkt. De meeste wegen zijn dicht.

Volgens de hulpdiensten zijn ongeveer 2000 mensen uit zes dorpen verplaatst naar elf opvangcentra. De omwonenden krijgen onderdak in onder meer scholen en moskeeën. Sommige van die locaties liggen tot wel 20 kilometer verderop.

De Semeru barstte uit na een reeks aardbevingen op Java, waarvan er één vorige maand aan meer dan 330 mensen het leven kostte. Door de vulkaanuitbarsting zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Toen de Semeru vorig jaar uitbarstte, kwamen meer dan vijftig mensen om het leven.

Ring of Fire

De vulkaan, met een hoogte van bijna 3700 meter, geldt als het hoogste punt van Java. De Semeru ligt in het oostelijk deel van het eiland, op zo’n 640 kilometer van de hoofdstad Jakarta.

In Indonesië bevinden zich 142 vulkanen. Daardoor heeft het land de grootste bevolking ter wereld die in de buurt van een vulkaan woont. Zo’n 8,6 miljoen Indonesiërs wonen binnen een straal van 10 kilometer van een vulkaan. Het land ligt in de zogeheten Ring of Fire, een gebied in de Grote Oceaan met veel actieve vulkanen waar veel aardbevingen voorkomen.

Beeld ANP / EPA

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: