Hooggerechtshof: Trump moet documenten overdragen aan onderzoekscommissie Capitoolbestorming

Donald Trump. Beeld REUTERS

Met een meerderheid van acht tegen één werd Trumps verzoek verworpen. Het feit dat er nog andere rechtszaken lopen over deze documenten, vormt volgens het hoogste hof geen belemmering.

Het comité krijgt door dit besluit ruim 700 pagina’s aan documenten in handen. Het gaat onder meer om memo’s van de toenmalige president aan zijn woordvoerder, gegevens van bezoekers aan het Witte Huis en verslagen van telefoongesprekken. Via de stukken hopen de commissieleden te achterhalen welke rol Trump en zijn medewerkers mogelijk speelden bij de bestorming van het Amerikaanse parlement.

De voormalige president trachtte zich de afgelopen maanden te verschuilen achter het presidentiële privilege dat hij tijdens zijn ambt genoot. Omdat hij inmiddels president-af is, geldt deze regel voor hem niet meer.

Aanhangers van Trump bestormden het Capitool in Washington, waar het Amerikaanse parlement zetelt, op 6 januari vorig jaar. Op dat moment werd daar de verkiezingsoverwinning van Joe Biden bekrachtigd. Trump beweerde toen al maanden dat zijn verkiezingsverlies te wijten was aan massale stembusfraude, een onbewezen claim die hij vlak voor de bestorming tijdens een toespraak herhaalde.

Het onderzoekscomité heeft inmiddels al meer dan 300 mensen gesproken over de gebeurtenissen op 6 januari zelf en de dagen ervoor en erna. Enkele (voormalige) vertrouwelingen van Trump zijn opgeroepen om te getuigen maar hebben daar weinig zin in, waaronder politiek strateeg Steve Bannon. Hem is daarom minachtig van het Congres ten laste gelegd. Trumps voormalige stafchef Mark Meadows zette in eerste instantie zijn hakken in het zand, maar heeft inmiddels zijn medewerking toegezegd.