Hoofdredacteur grootste krant Duitsland weg na beschuldigingen MeToo-gedrag

Julian Reichelt. Beeld EPA

De uitgever van het dagblad met acht miljoen dagelijkse lezers benadrukt dat er geen beschuldigingen van seksuele intimidatie of aanranding zijn geweest. Wel heeft Reichelt persoonlijke en professionele zaken niet duidelijk van elkaar gescheiden en de directie tijdens onderzoeken onwaarheden verteld, staat in een verklaring.

Reichelt had eerder een tweede kans gekregen nadat beschuldigingen niet konden worden bewezen, maar daarna kreeg het bedrijf ‘nieuwe aanwijzingen van wangedrag’. Zijn vertrek als hoofdredacteur is daarom onvermijdelijk.

Etentjes met stagiaires

Riechelt werd er al langer van beticht dat hij verhoudingen had met vrouwelijke ondergeschikten. Ook zou hij stagiaires voor etentjes hebben uitgenodigd. Hij was al eens met verlof gestuurd, maar hij ontkende dat hij zijn macht had misbruikt en kon na korte tijd weer aan de slag.

In maart 2021 kondigde de uitgever aan dat Reichelt een intern onderzoek zou moeten ondergaan. Er werd gesproken van het ‘Reicheltsysteem’, wat machtsmisbruik en uitbuiting van afhankelijkheidsrelaties van jonge vrouwelijke werknemers inhield. Er werd onderzoek gedaan naar beschuldigingen van machtsmisbruik in verband met consensuele relaties en drugsgebruik op de werkplek. Reichelt werd daarop niet ontslagen. Het bedrijf had vastgesteld dat zijn acties geen ontslag rechtvaardigden.

Het onderzoeksteam had in een brief aan de uitgever en de directie het ongenoegen over het besluit kenbaar gemaakt. De protestbrief circuleert inmiddels online. Reichelt en uitgeverij Springer, het concern achter Bild, zouden publicaties over hem tegen hebben gehouden.

Beschuldigingen

The New York Times publiceerde dit weekend een lang verslag onder meer over de beschuldigen tegen Reichelt, die in het voorjaar voor het eerst openbaar werden.

Zo zou hij tegen een 25-jarige medewerkster hebben gezegd: “Als ze erachter komen dat ik een affaire heb met een stagiair, verlies ik mijn baan.” Vlak voordat de redacteur die woorden uitsprak, had een andere vrouw bij de krant aangifte gedaan van seksuele intimidatie. Maar de relatie van Reichelt met de juniormedewerker bleef bestaan, getuigde ze.

Reichelt gaf haar een hogere functie, een baan waar ze niet klaar voor was, en hij bleef haar oproepen om naar hotelkamers in de buurt te komen. “Zo gaat het altijd bij Bild,” zei ze tegen de rechercheurs. “Wie met de baas naar bed gaat, krijgt een betere baan.”

De 37-jarige Johannes Boie, momenteel hoofdredacteur van de krant Welt am Sonntag, wordt de nieuwe voorzitter van de driekoppige hoofdredactie van Bild.