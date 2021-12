Hongkongse mediamagnaat Jimmy Lai veroordeeld na deelname aan verboden herdenkingsbijeenkomst

Jimmy Lai verlaat de rechtbank in Hongkong, eerder dit jaar. Beeld AP

De 74-jarige Lai is de eigenaar van de inmiddels onder druk van de overheid opgedoekte prodemocratische krant Apple Daily. Hij geldt als een van de meest prominente prodemocratische activisten in Hongkong en werd samen met ex-journalist Gwyneth Ho en mensenrechtenadvocaat Chow Hang-tung veroordeeld. De districtsrechtbank achtte hen schuldig aan ophitsing en deelname aan een verboden bijeenkomst. De strafmaat wordt aanstaande maandag bepaald.

In de afgelopen maanden werden meerdere activisten in Hongkong veroordeeld tot maandenlange celstraffen. Zij namen samen met tienduizenden anderen deel aan een herdenking die vorig jaar werd georganiseerd voor de slachtoffers van het Tiananmen-protest in Beijing.

Veel Hongkongers staan doorgaans stil bij de dag waarop het Chinese leger in 1989 studentenprotesten op het Plein van de Hemelse Vrede met grof geweld beëindigde, maar de herdenkingen waren vorig jaar niet toegestaan vanwege de coronapandemie. Na de protestwake werd een twintigtal politici en prodemocratische militanten in verdenking gesteld door de Hongkongse autoriteiten.

Vorig jaar werd in Hongkong een omstreden nieuwe Nationale Veiligheidswet aangenomen. De wet wordt door de autoriteiten, onder invloed van de Chinese regering, gebruikt om betogingen aan te pakken van bewoners die protesteren tegen het beteugelen van vrijheden in Hongkong. Hieronder valt ook de persvrijheid, journalisten hebben het er steeds moeilijker. Zo verhuisde de New York Times zijn Aziëredactie naar Zuid-Korea en werd het visum van een correspondent van The Economist onlangs niet verlengd. Volgens de Hong Kong Journalists Association ligt de persvrijheid in Hongkong ‘aan diggelen’.