Hongarije schaft speciaal belastingtarief voor zzp’ers af – en dus kunnen veel freelancers maar beter stoppen

Dagenlang blokkeerden demonstranten eerder deze maand de bruggen die Boeda met Pest verbinden, maar het heeft niet mogen baten: de Hongaarse president Katalin Nóvak heeft tóch haar handtekening onder een wetswijziging gezet die ervoor zorgt dat kleine zelfstandigen en freelancers vanaf 1 september fors meer belasting moeten afdragen: drie tot vier keer zoveel.

Die impopulaire maatregel treft zo’n half miljoen Hongaren en komt in een financieel toch al moeilijke tijd. Het land kent een van de hoogste inflatiecijfers van de EU. De Hongaarse munt is in de afgelopen maanden dramatisch in waarde gedaald. De energieprijzen – die tot nu toe door de regering kunstmatig lager werden gehouden dan in de rest van Europa – zullen per 1 augustus stijgen; dat beleid was voor de regering-Orbán financieel niet houdbaar meer.

Hongarije heeft tot nu toe nog geen cent gezien van de miljarden uit het coronaherstelfonds van de Europese Unie. De Europese Commissie heeft het plan dat de regering-Orbán indiende nog altijd niet goedgekeurd, vanwege zorgen dat het geld in verkeerde zakken belandt. De regering-Orbán gaf dat geld wel al grotendeels uit. De staatsschuld is daarbij flink opgelopen, en het wordt steeds duurder voor de Hongaren om bij te lenen op de financiële markten.

Premier Orbán en zijn collega’s hebben dus weinig financiële manoeuvreerruimte over. De regering moet de bijl nu in het eigen beleid zetten, ongeacht de consequenties voor hun populariteit onder de Hongaren. Men denkt dat de belastingconstructie waar het nu om gaat – die bekendstaat als KATA – als eerste is gesneuveld omdat die vooral stedelingen treft. Regeringspartij Fidesz is in de grote steden flink minder populair dan op het platteland. Zelfstandige kunstenaars tot freelancende IT’ers en maaltijdbezorgers in de steden hebben nu slechts één maand om hun bestaanszekerheid veilig te stellen, aangezien ze veel meer belasting moeten gaan betalen.

“Ik ben zangeres, sopraan en daarnaast werk ik als muziektherapeut, bijvoorbeeld met kinderen met autisme. De afgelopen jaren zijn door corona heel erg moeilijk geweest. Veel mensen in mijn omgeving moesten tijdelijk allerlei baantjes nemen om te overleven. Collega’s uit de zangwereld kwamen grappig genoeg bij callcenters terecht; dan doe je toch nog iets met je stem. Het afgelopen jaar kwamen we eindelijk financieel weer een beetje boven water, maar nu horen we dit ineens. Ik kan mijn werk straks niet meer doen – ik moet nu ook op zoek naar een baan. Als je via een kleine ngo muziektherapie geeft aan iemand met dementie, kun je niet ineens je prijzen omhooggooien. Dit is gewoon einde verhaal. Ook als zangeres heb ik die speling niet: mijn concerten worden nu al vaak afgelast, wegens geldgebrek bij organisaties. We hebben bovendien geen enkele tijd om oplossingen te bedenken, dit gaat over een maand in. Ik heb geen idee wat er nu gaat gebeuren.”

“Sinds 2015 werk ik als zelfstandig meubelmaker – zeg maar iets tussen een timmerman en een kunstenaar in. De bestaande belastingconstructie maakte het voor mij mogelijk om op een kleinschalige manier een eigen zaak te runnen. Dat is altijd een tijdelijk plan geweest. Als de zaken goed gaan en je echt gaat groeien, dan maak je er op een gegeven moment geen gebruik meer van, dan word je een echt bedrijf. Maar zover ben ik nog lang niet – en over een maand ook niet. Ik heb aan alle protesten meegedaan. De meeste van mijn vrienden zijn ook gedupeerd door de afschaffing van het belastingvoordeel. Ik weet niet wat ik nu moet doen. Het is heel stressvol. Het is toch al een spannende tijd. De prijzen van het hout gaan snel omhoog en het kost straks veel geld om ergens naartoe te rijden. Ik heb het al druk, en aan het eind van de dag komen al deze zorgen er nog bij.”

“Ik was eerst profvoetballer, en daarnaast werkte ik als Woltbezorger, zoiets als Thuisbezorgd.nl in Nederland. Ik voetbal – in de derde divisie – minder dan voorheen. Daarnaast bezorg ik dus ook fulltime eten in Boedapest. Bijna alle maaltijdbezorgers gebruiken de Kata-belastingregeling, dus we hebben vorige week met zijn allen een brug in Boedapest bezet als protest tegen deze wetswijziging. We hopen dat Wolt als bedrijf misschien een oplossing kan bedenken, want als de Kata-regeling straks afgeschaft is, moeten we vier keer zoveel belasting betalen. Dan heeft deze baan voor mij en veel anderen geen zin meer. Ik kan dan beter ergens een baantje zoeken waarbij ik misschien bruto minder betaald krijg, maar uiteindelijk toch meer overhoud. Ik heb nu bedacht: dan ga ik kijken of ik in een bakkerij kan werken. Ik hou in mijn vrije tijd van dingen bakken. Maar ik hoop natuurlijk dat het zo ver niet komt.”