Honeytraps en James Bondperikelen: zo gaat het eraan toe bij de geheime diensten in Nederland

Wat doen de geheime diensten? En wie zijn de buitenlandse partners? Jurist, wetenschapper én kersvers Eerste Kamerlid Willemijn Aerdts schreef een boek over de overheidsdienst die werkt achter gesloten deuren, de geheime dienst.

Smeuïge verhalen over dubbelspionnen, afluisterapparatuur en stiekem overgedragen USB-sticks. Diensten met geheimen, het onlangs verschenen boek van Willemijn Aerdts (40), is doorspekt met smeuïge verhalen. Aerdts schrijft op heldere wijze over de geschiedenis, werkwijze en controle op de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD).

Als je aan een geheim agent denkt, kom je al gauw uit bij James Bond: actie, een license to kill en veel mooie vrouwen. In hoeverre lijkt hij op onze geheim agenten?

“Een geheim agent in Nederland mag geen wapen dragen en mag ook niemand arresteren. Als hij een strafbaar feit constateert, meldt hij dat aan de officier van justitie, die dan een onderzoek kan beginnen. De geheim agent trekt zich daarna terug. En dat van die mooie vrouwen of mannen, tja, mensen lopen nu eenmaal sneller leeg in goed gezelschap. In 2017 werd de ambassadeur in China, Ron Keller, op non-actief gesteld omdat hij een geheime relatie zou hebben met een Chinese vrouw op de ambassade. Dat wil niet zeggen dat hij geheimen heeft gedeeld, maar het is bekend dat deze zogeheten honeytrap voor de Chinezen een beproefde methode is.”

Hoe groot is de Nederlandse geheime dienst en wat kunnen ze allemaal?

“Nederland heeft er twee, een algemene inlichtingen- en veiligheidsdienst, de AIVD, en een speciale militaire, de MIVD. Samen hebben ze rond de vierduizend medewerkers. Ik weet niet hoeveel James Bonds daar tussen zitten, dat maken ze niet bekend.”

“Beide diensten zijn gebonden aan de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ze mogen zonder toestemming van de overheid openbare bronnen raadplegen en ook – op basis van vrijwilligheid – mensen aanspreken. Als ze meer willen, hebben ze altijd toestemming nodig van de minister of het hoofd van de dienst. Dan moet je denken aan het inzetten van agenten, aftappen van het internet, hacken, huiszoekingen of zelfs een dekmantelfirma opzetten. Die toestemming geldt enkel voor een bepaald doel en is voor een korte termijn.”

De AIVD en MIVD zijn gebonden aan wetten, er is een toezichthouder en dan zijn er nog de jaarverslagen waarin de activiteiten worden besproken. Rusland en China lachen in hun vuistje. Kunnen de AIVD en MIVD zo wel effectief opereren?

“Dat is de prijs die je betaalt als democratische rechtsstaat. In Nederland willen we dat ook de geheime diensten verantwoording afleggen aan de bevolking. En dat is goed. Maar inderdaad, de vijand leest mee in de jaarverslagen en toezichtsrapporten; hij komt zo te weten wat Nederland doet en met wie ze samenwerkt. Aan de andere kant, de Russen en Chinezen weten natuurlijk allang dat we ze in de gaten houden. En in het jaarverslag staan geen details over hoe en waar Nederland opereert.”

“Wat me wel opvalt in Nederland, is dat er flinke kritiek is op de bevoegdheid van AIVD en MIVD om, met toestemming van de minister, gericht taps te leggen voor de veiligheid van het land; terwijl we aan de andere kant massaal toelaten dat private partijen als Google en Facebook met onze persoonlijke gegevens aan de haal gaan. Iedereen is natuurlijk vrij in zijn doen en laten, maar laten we niet naïef zijn.”

Hoe zit de samenwerking met andere geheime diensten in elkaar?

“Lord Palmerston (voormalig Brits premier, red.) zei al: ‘In de inlichtingenwereld zijn geen permanente vrienden of vijanden, alleen permanente belangen.’ Beide partijen moeten baat hebben bij de samenwerking, anders houdt het op. Het meest werken we samen met de andere Europese landen en de Amerikanen. Maar incidenteel samenwerken kan ook.”

“Nederland zal een tip uit het buitenland steeds goed screenen. Er is altijd een risico op een boobytrap. Zoals de Amerikanen ondervonden met al-Balawi, overdag een arts in een Palestijns vluchtelingenkamp, ’s nachts een jihadistische blogger. Hij werkte samen met de Jordaanse en Amerikaanse geheime dienst, in de jacht op de tweede man van Al Qaida, al-Zawahiri. Het leek er zelfs op dat hij de arts van al-Zawahiri was geworden. Bij een ontmoeting met zijn nieuwe broodheren op de Amerikaanse basis Khost in Afghanistan, blies al-Balawi zichzelf op. Dat kostte zeven medewerkers van de CIA en een Jordaniër het leven.”

“Voorzichtigheid is altijd geboden in dit werk. Binnen de diensten wordt wel de grap gemaakt dat je als je een geheim wilt overbrengen, je dat het beste kunt doen via een brief. Daarop rust het briefgeheim. Je hebt toestemming van de rechter nodig om een brief open te maken als die niet aan jou is geadresseerd.”

Wat zijn de aandachtsgebieden voor de komende jaren?

“Het jihadistische terrorisme blijft voorlopig, aldus de AIVD. Net als rechts-extremisme, met zijn ideeën over omvolking. Nieuw is het anti-institutioneel extremisme, waarbij ambtenaren, politici en wetenschappers worden bedreigd. Sommigen denken dat er sprake is van een kwaadaardige elite die de bevolking onderdrukt, of zelfs tot slaaf wil maken.”

De coronapandemie is voorbij. De angst en verontwaardiging onder delen van de bevolking over vaccins en avondklok zullen nu toch wel geluwd zijn? Zal de geest niet langzaam weer in de fles kruipen?

“Ik heb geen idee hoe het zich gaat ontwikkelen. Wel weet ik dat toen ik op Twitter bekendmaakte dat ik me kandidaat stelde voor de Eerste Kamer voor mijn partij D66, ik dezelfde nacht al honderden reacties binnenkreeg, waaronder heel negatieve. Zoals die meneer die schreef: ‘Kijken jullie wel goed uit in het verkeer? Je hoort zulke rare dingen tegenwoordig.’ Het vak van politicus is er niet makkelijker op geworden.”

Willemijn Aerdts: Diensten met Geheimen – Hoe de AIVD en MIVD Nederland veilig houden. Ambo/Anthos, 22,99 euro.

Willemijn Aerdts 21 april 1983, Ermelo Willemijn Aerdts studeerde van 2002 tot 2007 internationaal publiekrecht en internationale betrekkingen in historisch perspectief aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2016 is zij als docent/onderzoeker verbonden aan de Universiteit Leiden.

Het ‘Venlo-incident’ Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, lokte een Duitse infiltrant, dr. Solms, Britse en Nederlandse geheim agenten in de val. Hij had ze wijsgemaakt dat er in Duitsland een complot tegen Hitler werd beraamd. Toen de Britten en de Nederlandse luitenant Klop bij café Backus in Venlo uit de auto stapten voor een ontmoeting met de nep-aanslagplegers, werden ze onmiddellijk onder vuur genomen. De nazi’s wisten nu dat Nederland samenwerkte met de Britten en grepen dat aan als rechtvaardiging voor het binnenvallen van Nederland in mei 1940.