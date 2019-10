Honderden protesteren in Brussel tegen vrijlating handlanger Dutroux

Marc Dutroux in 2004. Beeld AFP

De mars wordt exact 23 jaar na de witte mars gehouden. Toen trokken bijna 300.000 mensen door de straten van Brussel, in de nasleep van de affaire-Dutroux. Het was een van de grootste betogingen uit de Belgische naoorlogse geschiedenis.

De drugsverslaafde Lelièvre was het hulpje van Dutroux, die in 2004 levenslang kreeg wegens de ontvoering, opsluiting en misbruik van zes meisjes en de moord op vier van hen. Lelièvre kreeg in 2004 25 jaar celstraf nadat hij schuldig werd bevonden aan een lange reeks aanklachten, waaronder foltering en opsluiting van vier meisjes, waarvan er twee het niet overleefden. Eind september besliste de rechtbank dat Lelièvre vervroegd kan vrijkomen, mits hij binnen zes maanden een woning kan vinden.

Vrezen voor veiligheid

‘Deze man mag nooit onze buur worden,’ valt te lezen op de Facebookpagina van de zwarte mars. ‘Wij zijn het niet eens met zijn vrijlating. Wij vrezen voor de veiligheid van onze kinderen en kleinkinderen.’ De initiatiefnemers vrezen ook dat Marc Dutroux ooit voorwaardelijk zal vrijkomen. Zijn advocaten zeiden te hopen dat in 2021 te bewerkstelligen.

In 2012 werd de ex-echtgenote van Dutroux, Michelle Martin, vervroegd vrijgelaten. Zij was veroordeeld tot dertig jaar vanwege haar betrokkenheid.