Honderden doden na krachtige aardbeving in Marokko

Inwoners van de hoofdstad Rabat zijn hun huis uit gevlucht en drommen samen op straat. Beeld AP

De beving had een kracht van 6.8 op de schaal van Richter, volgens het Amerikaans seismologisch instituut USGS, en was te voelen in een groot deel van het land. De meeste slachtoffers zouden zijn gevallen in een moeilijk te bereiken gebied ten zuiden van Marrakech, een stad op ongeveer 320 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Rabat.

Op sociale media verschenen filmpjes over instortende gebouwen en mensen die in paniek de straat op rennen. Een Marokkaanse nieuwssite meldt dat ziekenhuizen in Marrakesh een “massale toestroom” van gewonden zien. De staatstelevisie heeft het over 153 gewonden.

De beving vond net na 23 uur plaats op een diepte van 18,5 km. Het epicentrum lag in het Atlasgebergte, op zo’n 70 km ten zuidwesten van de stad Marrakech. Volgens het USGS volgde zo’n twintig minuten later nog een schok, met een kracht van 4.1. Daarvan lag het epicentrum zuidelijker, zo’n 50 kilometer ten noordoosten van de plaats Taroudant.

De beving was tot in de hoofdstad Rabat en Casablanca te voelen. Mensen renden in paniek de straat op. Verschillende inwoners van Marrakech melden dat water, licht en internet zijn uitgevallen, zo bericht een journalist van de Franse nieuwszender ‘La Chaîne Info’ op socialmediaplatform X.

Marokko is vaker getroffen door aardbevingen. Op 24 februari 2004 richtte een beving met een kracht van 6,3 op de schaal van Richter een ravage aan in de provincie Al Hoceima. Daarbij vielen 628 doden.