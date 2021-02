Honderden arrestaties na vonnis tegen Navalny

Politieagenten arresteren Navalny-aanhangers bij een protest in Sint-Petersburg. Beeld AP

Volgens mensenrechtenactivisten gaat het om ruim vijfhonderd arrestaties, waarvan een deel al eerder op de dag was. Video’s op sociale media tonen hoe aanhangers van Navalny door ordetroepen worden afgevoerd. De betogers beschouwen de vervolging als een politiek proces. Het team van Navalny had opgeroepen tot protesten. Kort voordat de rechtbank het vonnis uitsprak, werd het bekende Rode Plein in het centrum van Moskou afgegrendeld.

Ook in de stad Sint-Petersburg was de toegang tot een deel van het centrum versperd door de autoriteiten. Volgens de eerste berichten van mensenrechtenactivisten zouden hier zo’n dertig personen zijn gearresteerd. Zondag waren overal in Rusland steunbetuigingen voor Navalny, waarbij ook massaal deelnemers werden aangehouden.

Navalny moet 32 maanden naar een strafkolonie omdat hij zich niet zou hebben gehouden aan de afspraken van een eerdere voorwaardelijke veroordeling.