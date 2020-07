Holocaustoverlevende Salo Muller wil ook compensatie Duitse spoorwegen

Beeld Wouter le Duc

Dat vertelt Muller aan NOS Nieuwsuur.

Via een brief aan onder anderen bondskanselier Angela Merkel heeft hij een claim neergelegd bij de Duitse staat en spoorwegbedrijf Deutsche Bahn.

“Ik verwijt het spoorbedrijf dat ze willens en wetens Joden hebben vervoerd naar de concentratiekampen en dat die Joden daar allemaal op een vreselijke manier zijn omgebracht”, zegt Muller donderdagavond in het actualiteitenprogramma. De ouders van Muller overleefden de kampen niet.

Vergoeding

In 2018 besloot de Nederlandse Spoorwegen, na veel gesprekken met nabestaanden, waaronder Muller, over te gaan tot het uitkeren van vergoedingen. De Nederlandse Spoorwegen heeft in de oorlogsjaren in opdracht van de Duitse bezetter vanuit Nederland meer dan honderdduizend Joden, Sinti en Roma tot aan de landsgrenzen vervoerd. Van daaruit nam Deutsche Bahn het vervoer over met als eindbestemming de concentratie- of vernietigingskampen.

Met het vervoer verdiende de NS geld. De NS bood in 2005 excuses aan voor de transporten, maar kende toen nog geen financiële genoegdoening toe.