Hof Brazilië stemt in met onderzoek rol Bolsonaro bij bestorming

Beeld EPA

“Publieke figuren die lafhartig blijven samenzweren tegen de democratie en een uitzonderingspositie proberen te creëren zullen verantwoordelijk worden gehouden,” zei rechter Alexandre de Moraes in zijn toelichting.

De aanklagers zijn in het bijzonder geïnteresseerd in een video die Bolsonaro op Facebook plaatste en waarin hij de rechtmatigheid van de presidentsverkiezingen in twijfel trekt. De video werd pas na de bestorming gepubliceerd en is inmiddels verwijderd, maar rechtvaardigt volgens de aanklagers een onderzoek naar zijn daden voorafgaand aan de bestorming.

Video bewaren

De Moraes heeft Meta, het moederbedrijf van Facebook, gevraagd de video te bewaren en aan het gerechtshof te overhandigen. Ook wil hij weten hoeveel mensen de video hebben gezien voordat die werd verwijderd. De rechter leidde eerder onderzoeken naar de verspreiding van nepnieuws tijdens de presidentsverkiezingen in 2018, die door Bolsonaro werden gewonnen, en geldt als een tegenstander van de oud-president.

Duizenden aanhangers van de rechts-populistische oud-president bestormden zondag het parlementsgebouw, het presidentiële paleis en het hooggerechtshof in Brasília en richtten daarbij veel schade aan. De bestormers weigeren de verkiezingsnederlaag te erkennen van Bolsonaro tegen zijn linkse rivaal Luiz Inácio da Silva.

Het hooggerechtshof vaardigde onlangs al een arrestatiebevel uit tegen de minister van Justitie onder Bolsonaro, Anderson Torres. Hij was verantwoordelijk voor de beveiliging van de overheidsgebouwen en het optreden van de politie. Zowel Bolsonaro als Torres zijn in de Verenigde Staten.