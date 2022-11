Hoekstra vanuit schuilkelder Kiev: ‘Onderweg kregen we het signaal dat er met raketten werd geschoten’

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba (links) met Wopke Hoekstra (rechts) tijdens hun ontmoeting in Kiev op 15 november 2022. Beeld ANP

“Dit is alleen maar een grote motivator om schouder aan schouder te blijven staan,” zegt hij vanuit een schuilkelder in Kiev. Hoekstra was onderweg toen de situatie gevaarlijk werd. “Op onze route kregen we opeens het signaal dat er opnieuw met raketten werd geschoten.” Daarop werd de hele Nederlandse delegatie naar een schuilkelder gedirigeerd.

Volgens Hoekstra laten de beschietingen zien dat Rusland bereid is tot ‘misdadige middelen’. “Daar kan maar één antwoord op zijn: dat is doorgaan, doorgaan met het steunen van Oekraïne, doorgaan met het sturen van wapens, doorgaan met humanitaire hulp. Dat zullen we als Nederland, samen met andere landen, ook doen.”

Beveiliging

Bij zijn eerste bezoek aan Kiev na de Russische inval, in mei, reisde Hoekstra samen met zijn Duitse collega Annalena Baerbock. Ook toen moest de Nederlandse delegatie, die toen al in het hotel was teruggekeerd, korte tijd naar een schuilkelder. Dit is de eerste keer dat er ook sprake was van beschietingen.

Ministers die op bezoek gaan naar gevaarlijke gebieden worden daarbij altijd vergezeld door militairen van de Brigade Bijzondere Beveiligingsopdrachten (BSB), die zorg dragen voor hun veiligheid. Deze BSB’ers kennen ook de locaties van de dichtstbijzijnde schuilkelders op de route. De militairen zijn deels langere tijd in Kiev, omdat ze ook de beveiliging van het Nederlandse ambassadepersoneel voor hun rekening nemen.