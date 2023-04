Hoekstra: eerste Nederlanders uit Soedan geëvacueerd

Rook stijgt op boven Khartoem als gevolg van de gevechten. Beeld AP

Als gevolg van de aanhoudende gevechten in Soedan zijn verscheidene landen begonnen met het evacueren van burgers en ambassadepersoneel. Een eerste groep Nederlanders is geëvacueerd vanuit Soedan. De groep is onderweg met een Frans toestel.

Hoekstra hoopt dat er later op zondagavond meer Nederlanders richting Jordanië kunnen gaan en dat daarbij dan ook Nederlandse vliegtuigen kunnen worden ingezet.

De groep aan boord van het Franse toestel is vertrokken vanaf een vliegveld buiten de hoofdstad Khartoem. Zij moesten zelf naar het vliegveld reizen. Dat was niet zonder gevaar, aldus Hoekstra.

“Maar alles afwegend is dat risico plus het risico van weer landen en opstijgen wat ons betreft aanvaardbaar vergeleken met het vermoedelijke grotere risico van in de stad en in je huis blijven”, aldus Hoekstra. Hij schat dat een deel van de mensen nog bezig is om op het vliegveld te komen. “We hebben nauw contact met deze groep.”

Evacuatieoperatie

Dat gebeurt tijdens een internationale evacuatieoperatie. Een team van Buitenlandse Zaken en Defensie probeert ‘zoveel mogelijk Nederlanders zo veilig en snel mogelijk op te halen en in veiligheid te brengen’, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Nederlanders is gevraagd de informatie over de evacuatie geheim te houden, ‘omdat de operatie anders in gevaar kan komen of mogelijk zou moeten worden afgeblazen’.

In totaal ruim 150 Nederlanders en lokale ambassademedewerkers hebben gezegd dat ze uit Soedan geëvacueerd willen worden. Eerder liet het ministerie al weten contact te hebben met 152 Nederlanders in Soedan, maar het ging er vanuit dat er nog meer Nederlanders in het land zijn. Deelname aan evacuatie is vrijwillig, schrijft Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) in een aan de Tweede Kamer.

Het ministerie staat ook gezinsleden van mensen die geëvacueerd worden bij, meldt Hoekstra, ook als ze een andere nationaliteit hebben. Verder kunnen mensen met een verblijfsvergunning voor Nederland ook in aanmerking komen.

Hevige gevechten

Als gevolg van de bloedige gevechten tussen de paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF) en het Soedanese leger in hoofdstad Khartoem, die al meer dan een week aanhouden, besloten verscheidene landen dit weekend evacuaties te starten.

Vrijdag werd door de strijdende partijen ingestemd met een driedaagse wapenstilstand, maar ooggetuigen meldden aan persbureau AFP dat er zaterdag weer hevig gevochten werd. Bij de gevechten zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie al ruim 400 mensen om het leven gekomen. Door het hevige geweld, mede rondom het vliegveld, waren evacuaties dagenlang niet mogelijk.

Het is nog steeds een ‘onoverzichtelijke situatie en riskant’, zei defensieminister Kajsa Ollongren in het tv-programma WNL op Zondag. Samen met onder meer Amerikanen, Britten, Duitsers en Fransen ‘doen we er alles aan om te proberen onze mensen daar weg te krijgen’. De twee Nederlandse vliegtuigen die in Jordanië staan, maken deel uit van de operatie, zei de minister.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met 152 Nederlanders in Soedan, maar gaat ervan uit dat er nog meer Nederlanders in het land zijn. Onder hen zijn zes mensen die op de Nederlandse ambassade werken, zei Ollongren.

Frankrijk en VS

Inmiddels hebben verscheidene landen burgers en diplomaten al uit Soedan weten te halen. Het Soedanese regeringsleger maakte zaterdag bekend een aantal landen te zullen helpen bij hun evacuaties, waaronder Frankrijk. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt zondag te zijn begonnen met de evacuatie en dat ook burgers uit andere Europese landen en partnerlanden worden geholpen, maar heeft hierover geen details gedeeld.

Eerder dit weekend haalden Saudi-Arabië en de Verenigde Staten al mensen uit Soedan. In de nacht van zaterdag op zondag meldde de Amerikaanse president Joe Biden dat al het Amerikaanse ambassadepersoneel succesvol geëvacueerd is. De RSF zou naar eigen zeggen hebben geassisteerd bij de evacuatie van de Amerikanen.

In een verklaring roemt president Biden de ‘buitengewone inzet’ van het diplomatieke personeel. De president kondigt verder aan dat de VS zich ‘voor zover mogelijk’ in blijven zetten voor Amerikaanse burgers in Soedan, de ambassade is tot nader order gesloten.

Nederlands bedrijf evacueert personeel

Zaterdag werd al bekend dat het Nederlandse bedrijf Proximities erin is geslaagd 22 buitenlandse werknemers van een ander Nederlands bedrijf te evacueren uit Port Soedan, een stad aan de Rode Zee aan de oostkust van Soedan. Daan Brink van Proximities, dat de actie uitvoerde, heeft dit bevestigd een bericht van Nieuwsuur hierover aan persbureau ANP.

De groep is met bootjes vanuit de havenstad naar een schip gevaren dat lag te wachten buiten de territoriale wateren van het land. “Op dat moment was de situatie zo stabiel dat er geen direct gevaar was voor de betrokkenen,” aldus Brink. “Maar er is een mogelijkheid dat daar ook gevechten ontstaan.” Voor welk bedrijf de evacués werkzaam waren wilde hij niet zeggen.

