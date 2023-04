Hoe zit het met de dreigende burgeroorlog in Soedan?

Rookwolken boven Khartoum na gevechten tussen het leger en de paramilitaire groep Rapid Support Forces. Beeld Ahmed Satti/Anadolu Agency via Getty

Waarover gaat het conflict?

Binnen het militaire regime van het Oost-Afrikaanse land is een strijd losgebarsten tussen twee centrale figuren: president Abdel Fattah al-Burhan, de leider van het leger, en zijn vicepresident, generaal Mohamed Hamdan Dagalo – bijnaam Hemeti –, de leider van de paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF).

Tot voor kort waren deze twee generaals nog bondgenoten. In 2019 werkten ze samen om dictator Omar al-Bashir, die toen al dertig jaar het land regeerde, te verdrijven. Na een maandenlange volksopstand grepen de strijdkrachten de macht en deelden die met een burgerkabinet. De belofte was Soedan te leiden tot het een paar jaar later klaar zou zijn voor een democratisch gekozen regering, maar in 2021 pleegden de generaals opnieuw een staatsgreep en beloofden in 2023 verkiezingen uit te schrijven.

Wat leidde tot de escalatie?

Al zeker een jaar waarschuwden Soedanezen en diplomaten in Khartoem voor een machtsstrijd in de legerleiding, die afgelopen week zaterdag dus ontvlamde. In aanloop naar de integratie van beide strijdkrachten – wat als voorwaarde werd gezien voor een machtsoverdracht naar een democratisch gekozen bestuur – liepen de spanningen op. De generaals bleven het oneens over wie ondergeschikt zou moeten worden aan wie. Toen de RSF vervolgens een militaire basis nabij Khartoem omsingelde, escaleerde het conflict.

Wie het eerste schot loste, is niet duidelijk – en lijkt inmiddels ook al niet meer zo relevant. In de grote steden nemen beide strijdmachten elkaar onder vuur en ontzien burgers daarbij niet. De Wereldgezondheidsorganisatie sprak vrijdagmiddag van zeker 413 burgerdoden, maar dat aantal ligt vermoedelijk veel hoger. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen. Volgens getuigen is hoofdstad Khartoem, met 5 miljoen inwoners, veranderd in een spookstad omdat men binnenblijft of is gevlucht.

Welke partij heeft de overhand?

De strijdende partijen zijn met zo’n 100.000 militairen per kant aan elkaar gewaagd, aldus Alex de Waal, een Britse Soedan-expert en directeur van de Fletcher World Peace Organization. Verschil is wel dat het leger een luchtmacht heeft. ‘Maar wat de RSF mist aan vliegtuigen en tanks, maken ze goed in mobiliteit, tactische effectiviteit en territoriale spreiding,’ aldus De Waal in een schriftelijke memo over het conflict.

In hun strijd om invloed en grondstoffen – vooral: goudmijnen – zijn beide generaals volgens De Waal van plan om tot het bittere eind door te vechten. Ook een derde poging tot een wapenstilstand mislukte. Vrijdag werd ondanks het bestand voor Suikerfeest gewoon doorgevochten. ‘Wat we zien is de opmaat tot een burgeroorlog,’ aldus De Waal. ‘Het ziet er echt heel slecht uit.’

Hoe reageert de internationale gemeenschap?

Meerdere landen zijn al begonnen hun ingezetenen te evacueren. Japan deed dat als eerste, Nederlandse en Duitse pogingen mislukten, doordat de wapenstilstanden niet standhielden.

De Verenigde Staten overwegen inmiddels sancties tegen de strijdende partijen. Daarmee komt het land veel te laat, volgens Anette Hoffmann, Soedan-expert aan het Instituut Clingendael. “Sancties hadden goed kunnen werken om de strijd te voorkomen, maar zijn nu vooral symbolisch.” Volgens haar heeft de internationale gemeenschap zich veel te gemakkelijk neergelegd bij het leiderschap van Hemeti en Burhan, die er beiden beroerde trackrecords op nahouden op het gebied van mensenrechten. “Terwijl de rol van beide leiders bij de genocide in Darfur alom bekend is, rehabiliteerde het Westen beide leiders vrij snel omwille van de stabiliteit en het tegengaan van massamigratie,” aldus Hoffmann. “Daarmee is een cruciale kans gemist.”

Veel invloed uitoefenen kunnen Europa en de VS inmiddels niet meer, vult De Waal aan. Dat is gedeeltelijk een erfenis van Trumps jaren die de regie in de regio min of meer overliet aan Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi–Arabië. De Emiraten, maar ook het Russische huurlingenleger Wagner, steunen vooral Hemeti, Egypte, bondgenoot van de VS, juist het leger van Burhan.

Wat betekent dit voor Soedan?

De democratische droom van 2019 lijkt verder weg dan ooit. Hoe langer de strijd voortwoedt, hoe groter het gevaar dat de strijdende partijen versplinteren. Daardoor raakt een einde aan het conflict nog verder uit zicht, waarschuwt De Waal.

Eén lichtpuntje ziet Hoffmann wel. Niemand uit de internationale gemeenschap heeft volgens haar op dit moment baat bij een slepende oorlog in Soedan, met alle gevolgen voor de toeleveringsketens, instabiliteit en voedseltekorten van dien. Dus het Westen en Saoedi–Arabië niet, maar ook zelfs Rusland niet, zegt Hoffmann. “Daar zit een ingang. Misschien niet direct om Soedan tot een democratie te hervormen, maar wel om er bij de partijen op aan te dringen de wapens neer te leggen.”