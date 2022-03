Hoe verloopt de oorlog en wat zijn de scenario's? ‘Meest waarschijnlijk is dat Oekraïne overstag gaat’

Een verwoest gebouw in Charkov. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Hoe verloopt de strijd?

Zelfs de Russische staatsmedia moeten erkennen dat de ‘speciale militaire operatie’ niet volgens plan verloopt. De snelle militaire overwinning om Oekraïne militair en politiek lam te leggen, is mislukt. Volgens Danny Pronk, veiligheidsonderzoeker bij Instituut Clingendael valt Rusland nu aan over vier assen met een gecompliceerde strijdmacht. Voordat de aanval werd ingezet zijn al lange tijd troepen samengetrokken rond Oekraïne. Die soldaten kwamen uit alle vier de windrichtingen. Niet alleen uit het westelijke militaire district – dat het krachtigste en best uitgeruste district is van het Russische leger is – maar ook uit het centrale district, uit het het zuidelijke en zelfs uit het oostelijke militaire district. Er zijn troepen helemaal uit Azië gehaald die gecoördineerd met die uit het westen deze operatie moeten uitvoeren. Dat zijn ze niet gewend. Dan wordt het dus nog gecompliceerder omdat het niet alleen gaat om landstrijdkrachten maar ook om luchtsteun, helikopters, inzet van luchtlandingseenheden en zelfs maritieme eenheden in het zuiden.

Hebben de Russen zich op Oekraïne verkeken?

Pronk: “In ieder geval op de complexiteit van deze aanval. Daarbij stond veel Russisch legermaterieel al een jaar klaar langs de grenzen en is er in die tijd kennelijk onvoldoende onderhoud gepleegd. Russische voertuigen stonden met lege accu’s, lekke banden, remleidingen die verdroogd waren enzovoort. Er waren ook klachten over verouderde rantsoenen. Dat er twee Russische generaals gesneuveld aan het front is ook illustratief voor de coördinatieproblemen. Ze moesten zich daar kennelijk laten zien in de frontlinie om de boel op gang te krijgen, wat een ongebruikelijke taak voor de generaals is.”

Waarom wordt er zo hard gevochten om en bij Marioepol?

Volgens alle experts is dit een strategische belangrijke stad waarmee Rusland de verbintenis wil maken tussen de al in 2014 geannexeerde Krim en de net ‘onafhankelijk verklaarde’ deelrepublieken Donetsk en Loegansk. De verbetenheid in Marioepol zou ook te maken hebben met het beruchte Azov Bataljon dat in die stad gelegerd is. Volgens de Russen staat deze aan de strijdkrachten toegevoegde extreemrechtse militie ongeveer voor alles wat er mis zou zijn met Oekraïne. Leden van Azov waren vaak betrokken bij extreem straatgeweld tegen Russische burgers in het zuiden nadat de pro-Russische president Viktor Janoekovitsj in 2014 het veld moest ruimen. Rebellen in Donetsk en Loehansk die nu met Russische steun optrekken in de regio Donbass (Marioepol ligt binnen de provinciegrenzen) zijn dat niet vergeten, blijkt uit interviews op de Russische staatstelevisie. De misdragingen in het verleden van Azov is koren op de molen van de Russische propaganda die nog steeds bezig is de invasie te verslaan als ‘de bevrijding van Donbas’.

Wat als er onverhoopt Russische raketten inslaan op Pools grondgebied?

Rusland heeft dit weekende zeker een risico genomen met de aanval op het trainingskamp bij de Poolse grens, al was dat volgens het oorlogsrecht een legitiem militair doelwit, denkt Peter Wijninga defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS). Als Pools grondgebied was geraakt zou formeel Artikel 5 van de Navo moeten ingaan. Maar dat wil niet zeggen dat het meteen oorlog is. De Navo kan beheerst reageren en eerst kijken of het een opzettelijke aanval op Polen was of een afzwaaier. Maar als een raket per ongeluk op een bevolkingscentrum komt en daar veel slachtoffers maakt, kan er anders gereageerd worden. Want dan zal Polen niet zomaar genoegen nemen met een verklaring van de Navo dat het een vergissing was. Dan riskeer je wel een repliek. In die zin was de aanval behoorlijk riskant en misschien roekeloos. Nederland heeft ‘patriots’ in Slowakije gestationeerd, Amerika heeft patriots in Polen staan. Die luchtafweersystemen kunnen die Russische kruisvluchtwapens onderscheppen.

Wat zijn nu de meest waarschijnlijke scenario’s voor het verdere verloop van deze oorlog?

Meest waarschijnlijk is dat Oekraïne overstag gaat en op de knieën wordt gedwongen en zal moeten ingaan op de drie harde eisen van Rusland, denkt Clingendaelexpert Danny Pronk. Die eisen komen neer op het grondwettelijke vastleggen de neutrale status van Oekraïne (lees: geen lid van Navo en EU), definitieve overgave van de Krim aan Rusland en autonomie van de beide volksrepublieken in de Donbas: Donetsk en Loehansk. Deze eisen zijn niet onderhandelbaar, volgens Poetin. Het kan dat Zelenski ermee instemt als omstandigheden snel verslechteren en Rusland de beschieting van Kiev nog opvoert.

En wat gebeurt er als Oekraïne de strijd volhoudt?

Dan volgt een klassieke uitputtingsslag, voorspelt Pronk. Oekraïne en Rusland zullen net zolang blijven vechten totdat een van de twee partijen het opgeeft en niet meer bereid is de enorme kosten aan mensen en materieel te blijven dragen. “In dat scenario heeft Rusland de betere kaarten. Rusland heeft meer mensen en meer materieel. Zolang Poetin bereid is die kosten te blijven dragen van dit conflict wordt het een uitputtingsslag met uiteindelijke uitkomst dat Oekraïne zal moeten toegeven,” aldus Pronk.

Wat als Rusland 16.000 Syrische vrijwilligers gaat inzetten?

Naar verluidt is het rekruteren van Syrische strijders begonnen. Ze kunnen 3000 euro per maand verdienen, 50 keer meer dan de soldij in Syrië. Wijninga moet het nog zien dat de door Rusland genoemde 16.000 Syriërs in Oekraïne gaan vechten. “De Syriërs staan niet te trappelen van ongeduld om het vuile werk voor de Russen op te knappen. De Russen willen niet die Oekraïense steden in, dat willen ze hun dienstplichtigen niet aandoen die een groot deel van de invasiemacht vormen. Die jongens zijn er niet voor getraind, die gaan die steden niet in want dat is kanonnenvoer. Poetin hoopt dat Syriërs en Tsjetsjenen dat voor hem gaan doen. Ik denk dat het verzet van de Oekraïners dan nog veel feller gaat worden.”

Moeten we wat verwachten van de onderhandelingen?

Het feit dat Russen en Oekraïners het afgelopen weekeinde door zijn blijven praten en beide kanten optimistische berichten naar buiten brengen, geeft aan dat beide partijen inzien dat er gesproken moet worden omdat dit niet goed eindigt, zeggen experts. Volgens de Oekraïense onderhandelaar Michajlo Podoljak (op Twitter) verlopen die gesprekken moeizaam. ‘De onenigheid stamt uit het verschil van politieke systemen. Oekraïne heeft vrije inspraak in de maatschappij, Rusland onderdrukt juist de maatschappij.’ Beide landen houden vooralsnog vast aan hun maximum eisen. Oekraïne zegt feitelijk: alle Russen het land uit, dan pas gaan we praten. Rusland hamert op (kort door de bocht): ‘denazificatie’, demilitarisering en het afstaan van alle gebieden die Poetin opeist. De vraag is nu hoeveel beide partijen willen zakken in hun eisen om toch het gevoel te hebben dat er winst is behaald. Het niveau van de Russische delegatie is de laatste weken in ieder geval serieuzer geworden, tot aan de inzet van minister van Buitenlandse Zaken Lavrov aan toe. Als president Poetin en president Zelenski rechtstreeks gaan onderhandelen is dat al een overwinning voor Zelenski, aangezien Poetin hem eerder als nazihandlanger van de hand wees.

Hoe proberen westerse leiders dit op te lossen?

De diplomatieke zorg is: hoe ervoor te zorgen dat de Russen niet winnen in Oekraïne en tegelijk te voorkomen dat Vladimir Poetin (door de verliezen in de oorlog en door economische sancties tegen Rusland) met de rug tegen de muur komt te staan. Want dan wordt de Russische dictator de spreekwoordelijke kat in het nauw. In Poetins geval een kat met een heel akelig arsenaal aan niet-conventionele wapens. De situatie is al gecompliceerd. Formeel zal de Navo alles doen om uit het conflict blijven, maar Navo-leden leveren volop Stingers en Javelins aan het Oekraïense leger. Tegelijk moet de Russische leider straks ‘iets’ krijgen de oorlog met ‘succes ’te besluiten. ‘Iets’ zou dan een bevriezing van de situatie van voor de oorlog kunnen zijn (de halve Donbas en de Krim naar Rusland) plus eerder genoemde diplomatieke garanties aan beide partijen dat niemand de ander ooit nog zal aanvallen.

Is het denkbaar dat Vladimir Poetin wordt afgezet?

Hoe langer Oekraïne volhoudt, hoe kwetsbaarder Vladimir Poetin en zijn regime worden. “Ik kijk al twintig jaar naar dit regime, ik denk dat het voor het eerst mogelijk is dat het kan instorten,” zegt Michael Kofman, directeur van de invloedrijke Amerikaanse denktank CNA. “Ik zeg alleen niet dat het regime door iets beters vervangen gaat worden.”