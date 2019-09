Hoe nu verder voor Boris Johnson?

Premier Boris Johnson gisteren in New York, waar hij het nieuws hoorde van het oordeel van het Hooggerechtshof. Beeld Stephanie Keith/Getty Images

De uitspraak van het Hooggerechtshof in Londen dinsdag heeft de politieke strategie van premier Boris Johnson behoorlijk in de war geschopt. Elf opperrechters besloten unaniem dat Johnson eind augustus ‘onwettig’ handelde toen hij koningin Elizabeth verzocht het parlement voor vijf weken te schorsen.

Het Supreme Court, het hoogste rechterlijke orgaan, verklaarde dat de prorogation vanaf het begin ongeldig was, en zo mocht het parlement vandaag weer aan de bak.

Johnson deed in New York, waar hij was voor een VN-congres, nog voorkomen dat de uitspraak hem niet veel kon deren. Hij zei het oordeel te zullen respecteren, maar voegde er wel duidelijk aan toe het ermee oneens te zijn.

Zijn gelatenheid ten spijt is het duidelijk dat de politieke strategie van Johnson in de war is geschopt door de uitspraak. Concreet betekende het dat hij vandaag halsoverkop naar Londen moest voor de heropening van het parlement, die als het aan Johnson lag pas op 14 oktober zou plaatsvinden.

Bewegingsruimte

De oppositie staat in Londen te trappelen om Johnson het vuur na aan de schenen te leggen om de uitspraak. Een motie van wantrouwen zal de inzet niet zijn. Labourleider Jeremy Corbyn zei dinsdag bij zijn partijcongres in Brighton dat hij nog geen verkiezingen wil totdat uitstel van de brexit is verzekerd.

De oppositie kan zich in plaats daarvan richten op het doorvoeren van wetten die Johnsons bewegingsruimte verder beteugelen.

Het parlement nam al een wet aan die Johnson verplichtte een verlenging van het uitstel van de brexit aan te vragen bij de EU, als het hem niet lukt voor 18 oktober een deal te sluiten. Johnson heeft gezegd zich daarvan niets aan te trekken.

“Dat kan hij gewoon doen, maar dan riskeert hij wel een celstraf,” zegt Gareth Davies, hoog­leraar Europees recht aan de VU. Volgens hem kan de oppositie de extra tijd gebruiken om wetten aan te nemen om te verzekeren dat de EU niet wordt verlaten zonder deal. “Johnson zelf heeft het niet gezegd, maar er doen verhalen de ronde dat de regering uitstel kan aanvragen, dat ze dan vervolgens weer opheffen. Nu het parlement eerder bijeen kan komen, hebben ze meer tijd om dit soort juridische mazen te dichten.”

Imago versterken

Johnsons positie mag nog intact blijven, politiek adviseur Dominic Cummings zou over deze nederlaag wel eens kunnen struikelen. De omstreden strateeg, die wordt gezien als het brein achter de alles-of-nietsstrategie van Johnsons regering voor de brexit, wordt door vele Tories verantwoordelijk gehouden voor de rotzooi binnen de partij.

Tegelijkertijd kan het dat de uitspraak Johnson onder aan de streep niet eens zo slecht uitkomt. De Conservatieve Partij staat bovenaan in de peilingen, wat ook precies de reden is dat Labour vervroegde verkiezingen probeert af te houden. Het ligt in lijn der verwachting dat Johnson de uitspraak van het Hooggerechtshof gebruikt om zijn imago als man van het volk, die strijdt tegen de elite, verder te verstevigen.