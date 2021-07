‘Hoe kan een terrorist goud winnen?’: Zuid-Koreaan woedend na olympische titel Iraniër

Beschuldigingen van vals of onsportief spel horen net zo goed bij sport als winnen en verliezen. Maar de beschuldiging die de Zuid-Koreaanse schutter Jin Jong-oh uitte aan het adres van kersvers olympisch kampioen Javad Foroughi was wel erg opmerkelijk: hij noemde de winnaar een terrorist.

Jin is niet de minste: met vier olympische titels geldt hij als een grootheid in zijn sport. Ditmaal werd hij bij het 10 meter luchtpistool al in de kwalificatie­ronde uitgeschakeld. De 41-jarige Koreaan geloofde het verder wel en nam het vliegtuig naar zijn land.

Eenmaal daar richtte hij zijn pijlen op de man die beslag had weten te leggen op het goud, de Iraniër Foroughi. “Hoe kan een terrorist als winnaar eindigen?” vroeg Jin zich af. “Het is absurd en belachelijk.” Dat Foroughi überhaupt had mogen meedoen, noemde hij ‘totale nonsens’.

Jin doelde met zijn beschuldiging op de werkgever van Foroughi: hij is lid van de beruchte Iraanse Revolutionaire Garde, een elitekorps onder directe leiding van de Iraanse leider ayatollah Ali Khamenei. In 2019 werd de garde door de Verenigde Staten op de lijst met terroristische organisaties geplaatst.

Foroughi is verpleger in een door de Revolutionaire Garde geleid ziekenhuis in Teheran. Tussen 2013 en 2015 heeft hij gediend in Syrië, ook als verpleger. Hij maakte pas in 2017 zijn debuut als professioneel schutter, naar eigen zeggen nadat hij het grootste deel van zijn leven nog nooit een pistool in handen had gehad. Maar hij bleek een natuur­talent en boekte snel vooruitgang, met uiteindelijk zelfs een olympische titel als resultaat.

Ook de Iraanse groepering United for Navid, opgezet ter nagedachtenis aan de worstelaar Navid Afkari die werd geëxecuteerd na kritiek op het Iraanse regime, spreekt schande van Foroughi’s zege. ‘Dit is niet alleen catastrofaal voor de Iraanse sportwereld maar ook voor het Internationaal Olympisch Comité.’