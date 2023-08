Hoe is het mogelijk? Wéér pech met een Duits regeringsvliegtuig (en de maat is nu echt vol)

Lekke banden, knabbelende knaagdieren en een noodstop: het Duitse regeringstoestel wordt geplaagd door pech. Beeld Odd ANDERSEN/AFP

De Indo-Pacific, het gebied rond de Indische en Grote Oceaan, groeit uit tot het economisch zwaartepunt van de wereld, dus is er geen zichzelf respecterend land zonder een beleidsstuk over de regio, Europese landen incluis. De Britten en de Fransen, die er beschikken over overzeese gebieden, versterken hun aanwezigheid in de regio. Nederland spreekt in een leidraad over ‘actievere inzet’. En ook Duitsland omschreef de Indo-Pacific in hun deze zomer gepresenteerde veiligheidsstrategie als ‘van bijzonder belang’.

Daden zeggen meer dan woorden, dus zou de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock deze week afreizen naar Australië, Nieuw-Zeeland en Fiji. Zou, want Baerbock bleef steken in Abu Dhabi. De reden: pech met haar regeringsvliegtuig, een Airbus A340.

Na in de Emiraten te hebben bijgetankt, moest het toestel de vlucht maandag afbreken vanwege een technisch mankement. Een testvlucht met een leeg toestel slaagde, maar ’s nachts ging het opnieuw mis: na een kwartiertje vliegen stonden Baerbock en consorten weer aan de grond.

Kan gebeuren, ware het niet dat Duitse regeringsvliegtuigen de laatste jaren vaker kuren hebben. Toen Baerbock in mei naar Saoedi-Arabië zou reizen, kon haar toestel niet opstijgen. Het vervangende vliegtuig had op de terugweg een lekke band, waardoor de minister 17 uur later dan gepland voet zette in Berlijn.

Noodstop

Ernstiger was het probleem waar toenmalig bondskanselier Angela Merkel en minister van Financiën Olaf Scholz (tegenwoordig kanselier) in 2018 mee te maken kregen. Ze zouden een G20-top bijwonen in Argentinië, maar moesten in Keulen een noodstop maken. Der Spiegel berichtte later dat het volledige communicatiesysteem aan boord was uitgevallen. Met behulp van een satelliettelefoon kregen de piloten het toestel alsnog aan de grond.

Baerbock strandde deze week met datzelfde toestel, dat 23 jaar heeft gevlogen. En Scholz (weer Scholz) kwam er in 2018 mee vast te zitten na een top in Indonesië. Niet vanwege een technisch mankement, maar omdat knaagdieren de kabels hadden doorgebeten.

Inmiddels is de maat vol. De twee regeringsvliegtuigen van het type A340 worden eerder dan gepland uit dienst genomen, al in de komende weken.

Buitenlandminister Baerbock neemt ondertussen een lijnvlucht naar huis. Haar precieze route wordt uit veiligheidsoverwegingen geheim gehouden, al weet Der Spiegel wel te melden dat ze een omweg moet nemen. En de Indo-Pacific? Die moet het nu alsnog doen met woorden alleen. ‘Meer dan vervelend,’ schrijft Baerbock op X, voorheen Twitter. ‘De regio drukt deze eeuw een stempel op de wereldorde. Juist daarom is een inhoudelijke en persoonlijke uitwisseling zo belangrijk.’

Over de auteur: Sam de Graaff is buitenlandcoördinator bij Het Parool. Hij schrijft onder meer over de laatste ontwikkelingen in Rusland en Duitsland.