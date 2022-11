Hoe het ‘wonderkind van de crypto’ miljarden verloor – en de hele sector doet wankelen

Sam Bankman-Fried (30) was het wonderkind van de cryptowereld. De Amerikaan, miljarden waard, wierp zich op als redder van andere bedrijven – tot zijn eigen imperium volledig in elkaar stortte. Miljarden euro’s zijn verdampt, ook van Nederlanders. Leidt dit debacle tot meer regulering in de cryptomarkt?

Financieel experts vergelijken het vorige week uitgesproken faillissement van cryptoplatform FTX met het faillissement van zakenbank Lehman Brothers, waarmee de kredietcrisis van 2008 begon. Terecht, vindt Teunis Brosens, cryptospecialist bij ING. “Als je helemaal uitzoomt, zie je precies hetzelfde gebeuren. Net als toen was er een rotsvast vertrouwen in wiskundige modellen en algoritmes. Aan de hand daarvan wordt een heel bouwwerk neergezet, maar dat blijkt eigenlijk nergens op te zijn gebaseerd. Beleggen met geleend geld gaat goed zolang winst wordt behaald, maar als het fout loopt, kom je riant in de problemen.”

In die zin is het failliet van FTX een bepalende gebeurtenis in de geschiedenis van crypto­valuta, op internet verhandelde virtuele munten waaronder de Bitcoin. Beleggers dachten met gespreid beleggen risico’s te mijden, zoals ook in 2008 gebeurde op Amerikaanse hypothekenmarkt.

Brosens: “De gedachte was toen dat de Verenigde Staten zo groot waren, dat een probleem in het westen van het land niet meteen tot problemen in het oosten kon leiden en de markt daardoor niet volledig in elkaar kon klappen. Maar dat is wel gebeurd – en dat gevaar loop je bij cryptovaluta ook. De val van de ene munt kan de val van de andere inleiden.”

Misschien wel de belangrijkste overeenkomst tussen de hypotheekcrisis van 2008 en het cryptodebacle van nu is volgens Brosens het gebrek aan regulering. “Toen werden veel risico’s genomen buiten het reguliere bankwezen. Dat schaduwbankieren gebeurde buiten het zicht van de toezichthouders. Voor klanten en beleggers was er geen bescherming.”

Geen vergunning

Brosens ziet nu hetzelfde gebeuren op de cryptomarkt: “Regulering ontbreekt en voor bedrijven bestaan geen eisen voor transparantie, finan­ciële stabiliteit of beleggersbescherming. Daardoor blijft iedereen nerveus, zeker omdat elke cryptobaas op Twitter zegt dat er niets aan de hand is. Precies zoals Bankman-Fried ook deed.”

Het is waarschijnlijk dat ook Nederlanders worden geraakt door het cryptodebacle. FTX was namelijk ook actief in Nederland, al onthulde NU.nl onlangs dat het bedrijf daar geen vergunning voor had. Hoe groot de schade voor Nederlanders precies is, valt niet te zeggen. Tienduizenden Nederlanders zijn mogelijk gedupeerd. Op dit moment telt Nederland circa 1,6 miljoen beleggers in cryptovaluta, van wie er circa 570.000 dit jaar zijn ingestapt, blijkt uit onderzoek van Kantar, een bureau dat zich toelegt op marketingdata en -analyses.

Geschat wordt dat wereldwijd ongeveer een miljoen klanten en andere investeerders miljarden verlies lijden door de snelle ineenstorting van het crypto-imperium van Sam Bankman-Fried.

Brosens raad mensen aan die geld in cryptovaluta willen steken dat vooral te doen op platforms die zich geregistreerd hebben bij De Nederlandsche Bank. “Dat is dichter bij huis en als het fout gaat, kun je tenminste naar de Nederlandse rechter. En verder: doe goed onderzoek en stel jezelf belangrijke vragen. Waarom zou een bedrijf vanaf de Bahama’s zaken doen?”

Bakrun

Amerikaan Bankman-Fried – die zichzelf SBF noemt – begon in 2019 zijn eigen cryptoplatform, FTX. Hij was ontevreden over de bestaande cryptobeurzen. Het was een besluit dat het leven van de nu dertigjarige natuurkundige op zijn kop zette.

FTX maakte Bankman-Fried een van de rijkste mensen ter wereld. De krullenbol, altijd in korte broek gekleed, werd het boegbeeld van de cryptowereld. Hij sloot grote sponsordeals – waardoor het stadion van basketbalclub Miami Heat nu bijvoorbeeld FTX Arena heet – en hij sprak op conferenties, naast beroemdheden als Bill Clinton en Tony Blair. Op zijn hoogtepunt had Bankman-Fried een vermogen 26 miljard dollar (ruim 25 miljard euro).

Daar is nu amper wat van over. FTX is volledig ingestort. Tweeënhalve week geleden vroegen klanten massaal hun geld terug nadat op website Coindesk een kritisch artikel was verschenen over de verwevenheid tussen Bankman-Frieds investeringsbedrijf Alameda en FTX, waar consumenten kunnen handelen in cryptovaluta.

Dat geld bleek er nauwelijks nog te zijn. Mogelijk tot wel 10 miljard dollar (ruim 9,7 miljard euro) aan tegoeden van klanten was verdwenen, waardoor een nog grotere ‘bankrun’ ontstond. Vorige week vroeg Bankman-Fried het faillissement aan voor FTX. De onlangs aangestelde curator die het faillissement moet afwikkelen zei in Amerikaanse media dat hij ‘in zijn veertigjarige carrière nog nooit zo’n administratief zooitje had gezien’.

Sneeuwbaleffect

Nog niet alles is duidelijk rondom het faillissement van FTX, maar we weten inmiddels dat Bankman-Fried onverantwoorde risico’s nam met geld van zijn klanten, die geld moesten betalen om actief te zijn op zijn platform. In het geheim boekte Bankman-Fried miljarden dollars over naar zijn investeringsbedrijf Alameda. Daarmee hield hij zelfs wankelende cryptobedrijven overeind met miljoenenleningen. Hij wierp zich op als redder van de sector.

Maar door de ineenstorting van cryptomunt Terra kwam Bankman-Fried serieus in de problemen, waardoor hij de tekorten met nog meer geld van zijn klanten moest opvullen. Dat kostte hem uiteindelijk de kop. Pijnlijk voor het uithangbord van crypto. “Hij nam het altijd op voor de cryptobeleggers, riep het hardst dat het tijd werd voor regulering, maar nu blijkt dat hij zelf zijn zaakjes niet op orde had. Het maakt een amateuristische indruk,” zegt cryptospecialist Brosens.

De vraag is of de neergang van FTX overslaat op de rest van de cryptosector. Cryptodienstverlener Genesis zou bijvoorbeeld al op instorten staan.

Toch denkt Brosens niet dat dit debacle het einde van cryptovaluta zal zijn: “Er is een onderscheid tussen enerzijds de oercrypto’s zoals bitcoin en ethereum en anderzijds de tienduizend andere munten en het bouwwerk van beurzen en fondsen dat er de afgelopen jaren is bijgekomen. Wat nu gebeurt, is heel slecht voor het vertrouwen in die beurzen en fondsen. En voor de prijzen van cryptomunten. Maar intussen draaien die oercrypto’s gewoon door.”

Bankman-Fried hangen nu vele rechtszaken boven het hoofd. Het laatste wat hij van zich heeft laten horen is dat hij spijt heeft van de faillissementsaanvraag. En dat hij 8 miljard dollar (bijna 7,8 miljard euro) probeert op te halen om zijn bedrijf alsnog te redden. Tegen Vox zei hij: “Dat is eigenlijk het enige dat telt voor de rest van mijn leven.”