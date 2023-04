Hoe het Russische leger discreet soldaten wil werven om verliezen aan te vullen

Vladimir Poetin heeft een probleem: hoe kan hij honderdduizenden extra soldaten rekruteren voor zijn ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne zonder dat dit tot weerstand leidt bij de bevolking?

De Amerikaanse krant The Washington Post schrijft over de kennelijke zorgen van de Kremlinbaas aan de hand van gelekte inlichtingenupdates van de CIA. Die belandden op sociale media nadat ze waren gefotografeerd en onder vrienden verspreid door een 21-jarige reservist van de Nationale Garde.

Deze Jack Teixeira kon meekijken in vertrouwelijke stukken van het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie. In die veelbesproken stukken wordt ook gewag gemaakt van interne Russische zorgen over het aanvullen van de divisies die strijden in Oekraïne. Eerder al was gelekt dat de Amerikanen goed zijn geïnformeerd over wat er zoal wordt besproken bij de Russische militaire inlichtingendienst GRU.

Onwaarschijnlijk laag cijfer

Volgens schattingen van de inlichtingendienst begon Rusland zijn ‘speciale militaire operatie’ vorig jaar met een effectieve troepenmacht van ongeveer 150.000 man. Bij een ‘gedeeltelijke mobilisatie’ afgelopen herfst werden nog eens meer dan 300.000 mensen opgeroepen – van wie overigens later bleek dat een flink deel dienst weigerde en de benen had genomen naar Georgië en andere bevriende landen van de voormalige Sovjet-Unie.

Blijkens de documenten schatten de Verenigde Staten nu dat Rusland 189.500 tot 223.000 soldaten heeft verloren, daarbij 43.000 gesneuvelden. Aantallen die door Rusland worden ontkend of geminimaliseerd. In september, de laatste keer dat Moskou publiekelijk het aantal gesneuvelde troepen in Oekraïne bekendmaakte, zei de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe dat er 5937 Russen waren omgekomen, een onwaarschijnlijk laag cijfer dat door westerse functionarissen niet serieus wordt genomen.

In een document van de Russische Federale Veiligheidsdienst (FSB) zou nu staan dat omgekomen soldaten die vochten in de rangen van ongeregelde troepen – zoals Wagner – uit de statistieken zijn weggelaten. De FSB erkent volgens het document zelf dat ‘het werkelijke aantal gewonde en gesneuvelde Russen dichter bij de 110.000 ligt’.

Heimelijk ingestemd

Reden te over voor Russische autoriteiten om steeds weer extra troepen te mobiliseren, maar verzoeken daartoe van de legerleiding zouden de laatste maanden – volgens de documenten – tot groeiende weerstand hebben geleid bij een deel van de overheidsfunctionarissen. Zij vrezen dat de behoeften van de generaals aan verse manschappen zullen leiden tot een tekort aan broodnodige arbeidskrachten in de civiele beroepsbevolking. Een deel van de hoogopgeleide jonge Russen uit de IT-branche zou hem al zijn gesmeerd.

Om paniek over nieuwe mobilisatieoproepen – en een mogelijke nieuwe uitstroom – te vermijden, zou president Vladimir Poetin in februari heimelijk hebben ingestemd met een voorstel van zijn generaals om dit jaar dan maar op ‘discrete wijze’ 400.000 extra troepen te rekruteren voor de oorlog in Oekraïne.

Om Poetin uit beeld te houden zou zijn besloten geen nationale mobilisatiecampagne meer te houden, maar regionale gouverneurs zijn aangespoord om lokaal wervingscampagnes te organiseren. En ook om mannen uit Russische gevangenissen te blijven halen, volgens een ander uitgelekt document van de Amerikaanse inlichtingendienst.

Blokkeren van paspoort

Dankzij een nieuwe wet, die onlangs in razend tempo door beide kamers van het Russische parlement werd gejaagd, kunnen de autoriteiten nu ook online mobilisatieorders verstrekken. Tevens kunnen ze een digitale database gebruiken van alle Russen die in aanmerking komen voor militaire dienst, zeg maar grofweg iedereen tussen de 18 en 30 van wie sowieso een vorm van dienstplicht wordt verwacht. Voorheen was dat voor de betrokkenen een niet onvoordelig gedoe met paperassen en bureaucratie, waardoor menigeen de dans kon ontspringen. Maar nu is er een soort burgerservicenummer gekoppeld aan het ministerie van Defensie.

Niet thuis geven heeft gevolgen, want via het wervingsbureau kan meteen digitaal worden gestraft. Bijvoorbeeld door het blokkeren van rijbewijzen of paspoorten van dienstweigeraars, maar ook kan een streep worden gezet door hun mogelijkheden onroerend goed te kopen en te verkopen, leningen aan te gaan of een onderneming te beginnen. Regionale overheden kunnen daar het opschorten van sociale uitkeringen aan toevoegen.

Weg naar glorie

Inmiddels heeft de Russische regering een ‘enorme gedecentraliseerde rekruteringsinspanning’ ingezet, inclusief gelikte reclamespotjes waarin militaire dienst wordt voorgesteld als een weg naar opwinding en glorie, en een ontsnapping aan de saaiheid van alledaagse banen. Over de prijs van dat avontuur wordt gezwegen.

In verschillende delen van Rusland zijn onlangs nieuwe massagraven ontdekt met daarin de lichamen van mensen uit het Russisch huurlingenleger Wagner Group. Dat meldde de Britse BBC. Vermoedelijk gaat het om zeven begraafplaatsen met in totaal minstens 995 lichamen.