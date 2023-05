Hoe hebben Nederlandse achterblijvers het in Rusland? ‘Ik heb hier gewoon een vrij leven’

Toen Rusland Oekraïne binnenviel, verlieten honderden Nederlanders het land van Poetin. Slechts een handvol is gebleven. Waarom? En hoe is het leven tussen de Russen in oorlogstijd? ‘Mijn vrouw werkt hier voor Heineken, van ons gezamenlijke salaris kunnen we lekker leven.’



Of het een beetje goed met hem gaat? Ja hoor, uitstekend, maak je over Jacco Hendrikx geen zorgen. De 44-jarige Nederlander heeft leuk werk, een lieve vrouw, een mooie woning aan de rand van de binnenstad. Welke binnenstad? “Sint-Petersburg.”

Sint-Petersburg, dat is Rusland. Een land dat veel Nederlanders rond de Russische invasie in Oekraïne vorig jaar februari verlieten, als ze dat eerder al niet hadden gedaan. Sinds 2014 – Rusland annexeerde dat jaar het Oekraïense schiereiland de Krim en de MH17 werd uit de lucht geschoten – is de liefde tussen Russen en Nederlanders grotendeels over.

Het weerhield Hendrikx er niet van om in 2019 naar het eindeloos grote land te verhuizen en neer te strijken in het voormalige Leningrad. “In 2013, nadat mijn vrouw was overleden, kwam ik hier voor het eerst, ik ben meteen verliefd geworden,” blikt hij terug. “De vriendelijkheid van de mensen, de schoonheid van de stad, het historische karakter: alles bevalt me.”

Baan bij gemeente Sint-Petersburg

Hendrikx wilde een bedrijf beginnen dat buitenlandse toeristen in klassieke Russische auto’s – Lada’s, Volga’s – rond zou rijden door de oude stad. Corona zette er een vette streep door. Vervolgens probeerde hij een eigen snoepwinkel. “Maar toen kwam de invasie van Oekraïne. Ik kon geen producten meer importeren, internationale betalingen werden geblokkeerd. Dus dat bedrijf is ook opgeheven.”

Maar zie, Hendrikx is er nog. Hij ontmoette Elena, trouwde en vond een baan bij de Sint-Petersburgse gemeentewerken. Afgelopen maanden was hij druk met sneeuwschuiven, nu spuit hij de straten schoon voor de lente en zomer. Ja, zegt Hendrikx, hij is gelukkig. “Zeker nu ik een baan heb. Mijn vrouw werkt voor Heineken, van ons gezamenlijke salaris kunnen we lekker leven.”

‘Van de situatie in Oekraïne merk je niets’

Ook Frank de Wit heeft het prima naar zijn zin in Rusland. Twintig jaar geleden trok hij naar Russisch Lapland. De langlaufliefhebber ontmoette daar tijdens een trip zijn huidige vrouw Svetlana. Nu is hij 63 en woont hij iets onder Moermansk. “Het leven gaat door zoals het altijd was,” zegt hij. “De winkels liggen vol, van de situatie in Oekraïne merk je niets.”

In Moermans liggen de winkels vol, zegt Nederlander Frank de Wit. Beeld Anadolu Agency

De laatste twee decennia is De Wit ‘een halve Rus’ geworden. Wat hem zo bevalt: “Ik voel meer vrijheid. Ik heb hier ruimte, bossen, meren. Kan rustig een vuurtje stoken, niemand die er iets van zegt. In Nederland was ik IT’er, maar deze stijl van leven past me veel beter.” Nederlanders maken zich over álles druk, vindt De Wit. “Ik destijds ook. In Rusland is het meer van: we zien wel. Een heel andere mentaliteit.”

Niets liever dan terug naar Nederland

Lekker leven in Rusland, dat deed Richard (niet zijn echte naam, die is bij de redactie bekend) ooit ook. Ruim vijftien jaar geleden kwam hij er via een stage terecht. Inmiddels zou hij niets liever willen dan teruggaan naar Nederland. De oorlog vindt hij ‘verschrikkelijk’, en dat zijn kinderen straks op scholen terechtkomen waar ze horen ‘hoe geweldig Rusland is’ bevalt hem niks.

Het probleem: zijn Russische ex-vrouw wil niet dat de kinderen, die bij Richard wonen en vloeiend Nederlands spreken, weggaan. “De kinderen zelf willen wel graag. Via de rechter probeer ik het voor elkaar te krijgen. Het is lastig, maar ik houd hoop.” Tot er een beslissing is gevallen, probeert Richard niet bij de pakken neer te zitten. “Ik maak het gezellig met de kinderen en hou via Facetime contact met mijn familie.”

50 tot 100 Nederlanders in Rusland

Hoeveel landgenoten nog in Rusland wonen, weet ook het ministerie van Buitenlandse Zaken niet precies. “Omdat het niet wordt geregistreerd,” zegt een woordvoerder. In diplomatieke kringen wordt het aantal op zo'n zestig geschat. Ter vergelijking: voor 2014 waren het er waarschijnlijk ongeveer zeshonderd.

Peter Zandee van Rusreis, dat voorheen reizen naar Rusland organiseerde en nu vanuit Nederland mensen aan een visum helpt om het land binnen te komen, gokt ook dat er nog ‘vijftig tot honderd’ Nederlanders wonen. Zandee kreeg het afgelopen jaar geen adviesaanvragen voor permanente visa. “Vaak zijn het mensen die op bezoek willen bij vrienden of familie.”

Leven in Rusland brengt voor een westerling praktische hobbels met zich mee. Dat er door de internationale sancties geen geld kan worden overgeschreven van westerse naar Russische bankrekeningen, zorgt voor gedoe. Maar ook daar worden oplossingen voor bedacht. Zo betaalt Jacco Hendrikx zijn Netflix- en Videoland-abonnement met zijn Nederlandse rekening, waarop hij een partnerpensioen voor zijn overleden vrouw ontvangt.

“En er zijn ook altijd Russen te vinden die euro’s nodig hebben. Dan kun je onderling wisselen.”

Veel Chinees nepspul op de markt

Dan de winkels. Terwijl Hendrikx zegt alles te kunnen krijgen – ‘Vorige maand kocht ik nog een Philips-tv’ – heeft Richard andere ervaringen. “Het is steeds moeilijker om aan goede elektronica te komen, er is veel Chinees nepspul op de markt. Dat merkte ik toen ik een nieuwe koptelefoon wilde kopen. Bij speelgoed moet je de reviews op internet goed lezen, vaak is het plastic rommel.”

Frank de Wit. Beeld Privé

De supermarkten liggen vol, maar niet met westerse producten. Naar een fatsoenlijk stuk Hollandse kaas is het vergeefs zoeken. Cola is er in allerlei varianten, al ontbreken de bekende merken. “Maar Coca-Cola koop ik gewoon op de zwarte markt,” zegt Hendrikx.

‘Russische president is een good guy’

Nu die onvermijdelijke vraag: hoe is het om als Nederlander te leven in een land dat niet alleen een buurland is binnengevallen, maar feitelijk ook de oorlog heeft verklaard aan het hele Westen? Een land dat in Oekraïne flats beschiet, waar de vrijheid van meningsuiting fors is ingeperkt, waar leden van de lhbtq-gemeenschap nauwelijks rechten hebben?

De meeste ‘Russische Nederlanders’ die we spreken, zeggen dat totaalplaatje niet als een zware last te ervaren. Een zakenman die in Moskou woont en niet bij naam genoemd wil worden, praat de opvattingen van Poetin bijna letterlijk na. Voor hem is de Russische president een good guy, en is het Westen, vooral Amerika, schuldig aan al het wapengekletter.

Het is in Rusland verboden om de invasie van Oekraïne een oorlog te noemen. Frank de Wit spreekt tactisch van ‘de situatie’. “Verder voelt alles vooral ver weg,” zegt hij. “Moskou is hier tweeduizend kilometer vandaan. ‘Ben je daar wel veilig?’ vragen kennissen uit Nederland mij soms. Misschien wel veiliger dan in Amsterdam, zeg ik dan.”

Wat er in Oekraïne gebeurt, vindt De Wit ‘heel erg voor beide kanten’. Maar wat hij er precies over moet zeggen, vindt hij ‘heel moeilijk’. “In de Nederlandse krant lees ik dingen die ik in de Russische pers niet terugzie, en andersom. Dan denk ik bij mezelf: wat is waar? Door de tegenstrijdige berichten is het moeilijk om een eigen mening te vormen.”

Oekraïners op familiebezoek

In de regio waar De Wit zijn leven leidt, wonen ook Oekraïners. “Het is echt een smeltkroes. Ik zie Oekraïners op familiebezoek komen, dat gaat zonder problemen. Geen Rus die ze ergens van beschuldigt. Andersom kun je niet met een Russisch kenteken door de Baltische staten rijden, dan ben je je leven niet zeker. Dat vind ik vreemd, de mensen daar hebben in mijn ogen niets met de situatie te maken.”

In Sint-Petersburg heeft Hendrikx het over ‘de geopolitieke situatie’. “Lekker neutraal, dan kan ik in niemands ogen iets verkeerds doen.” Wat er in Oekraïne gebeurt, volgt hij niet meer. “Het is een ver-van-mijn-bedshow. Ik leef hier mijn eigen leven.” En dat is 'gewoon een vrij leven’, vindt Hendrikx, ondanks de beperkingen die Poetin zijn onderdanen oplegt. “Je weet dat er regels zijn. Maar in Nederland gelden toch ook regels?”

‘Dit is niet mijn oorlog’

Met buren en kennissen praat Frank de Wit niet vaak over wat er in Oekraïne gebeurt. “Omdat we simpelweg niet de goede informatie hebben om een oordeel te vellen. Mensen hier kijken wel anders tegen dingen aan dan ik vanuit Nederland gewend ben. Zij hebben een andere geschiedenis. Ik probeer dat te respecteren.”

Hoe anders is het als je Rusland beschouwt door de bril van iemand als Richard, die verlangt naar de andere kant van het nieuwe IJzeren Gordijn. “Het leven is hier helemaal niet fijn of normaal. Veel Russen zijn gestrest, bang. Bijvoorbeeld om opgeroepen te worden voor het leger. Ze durven ook niet met onbekenden over de oorlog te praten. Je zal maar de verkeerde treffen en iets zeggen dat het regime van Poetin niet aanstaat. Je kunt jaren in de cel verdwijnen.”

Richard houdt zich bewust gedeisd. “Dit is niet mijn oorlog, ik ben niet degene die actief in opstand moet komen. Dat moeten de Russen zelf doen, niet een Nederlander.”