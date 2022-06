Hoe gaat Poetin verder 100 dagen na de invasie in Oekraïne?

Toen het plan om met een snelle actie een marionettenregime in Kiev te installeren hopeloos mislukte, schakelde Poetin half april over op plan B: de verovering van de Donbas, met de twee ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk. Beeld MIKHAIL METZEL/ EPA

Het is een waarheid die cliché is geworden: ontwikkelingen op het slagveld zijn bepalend voor gesprekken aan de onderhandelingstafel. Terwijl zware gevechten woeden in de Donbas, liggen directe onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland al wekenlang stil.

Kiev is in de afgelopen weken niet altijd even consequent en helder geweest over voorwaarden om gesprekken te hervatten, of over wat het minimale resultaat moet zijn voor een vredesakkoord. In een tv-interview zei president Zelenski vorige maand dat hij het als een ‘overwinning’ zou beschouwen als Rusland wordt teruggedrongen tot het gebied dat ze vóór 24 februari bezet hielden. Dat wil zeggen: een deel van de Donbas en de Krim.

Poetin is nog veel lastiger te peilen. De doelen van zijn ‘speciale militaire actie’ – de ‘demilitarisatie’ en ‘denazificatie’ van Oekraïne – heeft hij zo vaag geformuleerd dat hij er een rechtvaardiging in kan vinden om nog heel lang door te gaan.

Toen het plan om met een snelle actie een marionettenregime in Kiev te installeren hopeloos mislukte, schakelde Poetin half april over op plan B: de verovering van de Donbas, met de twee ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk. Rusland lijkt, ten koste van grote verliezen, langzaam maar gestaag te vorderen met dat plan: de provincie Loehansk is bijna geheel in Russische handen, de provincie Donetsk voor ruim de helft. Bovendien bezetten de Russen grote delen ten noorden en zuiden van de Donbas.

Overwinning

Zodra het hem belieft, kan Poetin de overwinning uitroepen, zo betoogde historicus en Ruslandkenner Timothy Snyder onlangs in zijn blog. Dat kan hij doen als hij op winst staat, maar net zo goed als hij verliest. ‘Wat gebeurt er als Poetin besluit dat hij aan het verliezen is in Oekraïne? Dan zal hij ertoe overgaan om zichzelf te beschermen door de overwinning uit te roepen,’ schreef Snyder.

Alle staatsmedia zullen klaarstaan om zijn vermeende successen in Oekraïne te papegaaien. Net zoals ze vóór 24 februari papegaaiden dat een invasie ondenkbaar was, en daarna dat die onvermijdelijk was geweest. Snyder waarschuwt tegen westerse pleidooien om Poetin een diplomatieke ‘uitweg’ te bieden. Als Poetin in Oekraïne geen uitweg meer heeft, is hij prima in staat om zichzelf aan zo’n uitweg te helpen in de virtuele wereld.

‘Verlies’ is voor Poetin al net zo’n rekbaar begrip als ‘overwinning’. De Amerikaanse veiligheidschef Avril Haines verklaarde vorige maand dat Poetin zich voorbereidt op een langdurig conflict, en ook doelen buiten de Donbas op het oog heeft.

Nu doorpakken

De recente terreinwinst in de Donbas kan Poetin tot de overtuiging brengen dat de oorlog naar wens verloopt. De kansen kunnen de komende weken en maanden wel keren, als het Oekraïense leger de beschikking krijgt over de zwaardere en geavanceerdere wapens die westerse landen hebben toegezegd. Die versterkingen kunnen voor Poetin reden vormen om nu vooral door te pakken.

Zelenski en zijn westerse bondgenoten hebben redenen om te hopen dat de tijd in Poetins nadeel werkt. Op termijn zullen de sancties Ruslands economie verruïneren, de (militaire) industrie zal vastlopen omdat onderdelen niet meer geïmporteerd kunnen worden, het volk kan gaan morren over verslechtering van de levensomstandigheden, of over de grote aantallen gewonde en dode militairen.

Volgens conservatieve schattingen zijn er inmiddels al 30.000 Russen gesneuveld of gewond. Halverwege mei had Rusland al een derde van zijn in Oekraïne ontplooide strijdmacht verloren; het moet steeds oudere types tanks en pantservoertuigen inzetten, ook de voorraad geleide raketten slinkt.

Toch kan ook Poetin, al dan niet terecht, hopen dat de tijd in zijn voordeel werkt. Door het ongebreidelde geweld verliest Oekraïne 60 à 100 militairen per dag, erkende president Zelenski onlangs. Het werkelijke aantal kan veel hoger liggen. Iedere dag loopt Oekraïne meer schade op. Voorlopig heeft Rusland, westerse sancties ten spijt, nog genoeg inkomsten uit olie en gas.

‘Oekraïne bepaalt’

Bovendien kan Poetin erop gokken dat in het westerse kamp verdeeldheid groeit. Westerse leiders roepen om het hardst dat Rusland niet mag worden beloond voor zijn agressie, en dat alleen Oekraïne de voorwaarden voor een bestand kan bepalen. Maar Duitsland, Frankrijk en Italië – de grootste economieën van de EU – hebben laten blijken dat ze meer waarde hechten aan spoedige onderhandelingen dan Groot-Brittannië en de VS.

De economische gevolgen van de oorlog kunnen de verdeeldheid aanjagen. Poetin kan de eenheid ook op de proef stellen met hulp van zijn bondgenoten in Hongarije en Servië. Dat alles biedt hem hoop dat het Westen Zelenski vroeger of later onder druk zal zetten om grondgebied in te ruilen voor een bestand. En die hoop weerhoudt Poetin ervan de onderhandelingstafel op te zoeken.