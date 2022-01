Hoe gaat het op het door een tsunami getroffen Tonga? Langzaam druppelt het nieuws binnen

Een beeld van de uitbarsting van de Hunga Tonga-Hunga Ha’apai-vulkaan. Beeld via REUTERS

Australië en Nieuw-Zeeland sturen vliegtuigen richting Tonga om poolshoogte te nemen. Mits de omstandigheden het toelaten: er is nog altijd veel as in de lucht, wat het vliegen bemoeilijkt.

Communicatie via internet of telefonie is bijzonder lastig. De 872 kilometer lange glasvezelkabel die Tonga verbindt met Fiji – en vooral: met de rest van de wereld – is beschadigd geraakt. De reparatie kan nog weken duren, zo is de verwachting. Het dichtstbijzijnde schip dat dergelijke werkzaamheden kan uitvoeren, ligt in Papoea-Nieuw-Guinea. Ruim vierduizend kilometer verderop.

De vulkaan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai barstte afgelopen zaterdag uit. Daarna volgde, naast een gigantische rookpluim, een tsunami. Golven van meer dan een meter hoog botsten op de kust van Tonga, dat bestaat uit zo’n 170 eilanden.

De uitbarsting was hoorbaar in Nieuw Zeeland, op zo’n 2300 kilometer afstand. Van Japan tot Hawaii en Alaska werden waarschuwingen afgegeven en in Peru – op ruim 10.000 kilometer van Tonga – kwamen twee vrouwen om het leven nadat ze werden overvallen door hoge golven.

Grote behoefte aan water

Het Rode Kruis schat dat zeker 80.000 mensen zijn getroffen door de ramp. Het merendeel van de bevolking. Er zal in ieder geval grote behoefte zijn aan water, zei de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern, aangezien de toch al beperkte watervoorraad verontreinigd zal zijn door de vulkanische as.

Australië en Nieuw-Zeeland melden bovendien ‘aanzienlijke’ schade aan de infrastructuur. Tegelijkertijd groeit de hoop dat er geen grote aantallen (dodelijke) slachtoffers zijn gevallen. Vooralsnog staat het aantal op één, een Britse vrouw die werd meegesleurd door het water. Wel bestaat er vrees voor naschokken.

“De hoofdstad Nuku‘alofa is bedekt onder een dikke laag as, maar verder zijn de omstandigheden kalm en stabiel,” zei Ardern. Al voegde ze daaraan toe: “Van andere kuststeden hebben we nog niks gehoord.” Het tekent de onzekerheid.