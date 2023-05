Hoe een leugen van de CIA zorgde voor vaccinscepsis in Pakistan

Bewapende beveiligers begeleiden zorgmedewerkers bij het toedienen van poliovaccins in Karachi. Beeld EPA

Het is 2011 en de Amerikaanse inlichtingendienst CIA probeert erachter te komen waar in Pakistan de gevluchte Al Qaida-leider Osama bin Laden zich schuilhoudt. De dienst bedenkt een plan: ze schakelen een lokale dokter in, die zogenaamd hepatitis-B-vaccins aan kinderen in het arme gedeelte van de stad Abbottabad gaat geven, de vermoedelijke verblijfplaats van de terroristenleider.

Het is een gewiekst, maar vooral bizar plan, want in werkelijkheid geeft de dokter helemaal geen vaccins aan de kinderen. Hij neemt juist dna-samples van de kinderen af, op zoek naar een match met eerder afgenomen dna van familie van Bin Laden. Een match zou een sterke aanwijzing zijn dat Bin Laden zich inderdaad in een compound in die stad bevindt.

Maar het plan lekt uit, onder andere de Britse krant The Guardian schrijft erover. Een maand later wordt Bin Laden door de Amerikanen vermoord. Maar de vaccinleugen is desastreus voor het vertrouwen in vaccineren onder de Pakistanen.

Taliban verspreiden desinformatie over vaccins

Na de CIA-actie ontstaat een grootschalige antivaccinatiecampagne in Pakistan. Buitenlandse gezondheidswerkers moeten het land verlaten. De Taliban begint desinformatie over vaccins te verspreiden. Vaccinaties zouden deel zijn van een westers plot om moslims te steriliseren. Er zou varkensvet in de vaccins zitten, verboden voor moslims. In 2012 start de islamistische groepering met het jagen op vaccinatieteams, met tientallen slachtoffers tot gevolg.

Het tij is nooit helemaal gekeerd: nog steeds worden gezondheidswerkers bestempeld als spionnen voor de CIA. In augustus 2022 stierven twee politieagenten toen ze een polio-vaccinatieteam bewaakten in Noordwest-Pakistan.

In weinig landen is het vertrouwen in vaccinaties zo laag als in Pakistan. Daar ziet 36 procent van de bevolking niet het nut van vaccins voor kinderen, bleek afgelopen week uit onderzoek van Unicef. Het vertrouwen is gekelderd sinds de pandemie, volgens de kinderrechtenorganisatie: vóór de pandemie zag maar 12 procent het nut niet.

Het aantal gevallen van verlammende polio stijgt

Dat wantrouwen is een probleem, want naast Afghanistan is Pakistan het enige land ter wereld waar polio volgens de Wereldgezondheidsorganisatie nog endemisch is. Volgens de WHO kreeg 83 procent van de kinderen in 2021 een poliovaccinatie: niet genoeg om de ziekte uit te roeien. In 2022 steeg het aantal gevallen van de verlammende ziekte polio weer naar twintig.

“De strijd tegen polio is nu al jarenlang aan de gang,” zegt de Pakistaanse kinderarts Salman Ahmad Bajwa, die een vaccinatiekliniek met vijf locaties runt in de hoofdstad Islamabad. “Er is een gapend kennisgat over vaccins onder de bevolking. Dat gat wordt gevuld met desinformatie en complottheorieën, vooral op sociale media.”

Ook in zijn praktijk ziet hij de angst. “Er is wantrouwen tussen de bevolking en vaccinatiemedewerkers. Het idee gaat rond dat we spionnen zijn. Het Osama Bin Laden-verhaal heeft daar een grote rol in gespeeld. Dat heeft veel effect gehad op de poliocampagne, vooral in regio’s waar het toch al onrustig is door conflicten, bij de grens met Afghanistan. En men heeft vragen: is het vaccin wel veilig, is het getest door lokale autoriteiten in Pakistan?”

Ook Bajwa moest even slikken toen in 2019 een nepnieuwsvideo viraal ging, waarin werd geclaimd dat een poliovaccin kinderen ziek zou maken. In diezelfde week stak een woedende massa een gezondheidskliniek in brand, met de dood van twee agenten en een gezondheidswerker als gevolg. Maar het weerhield hem er niet van om door te gaan met prikken.

Nieuwe campagne lijkt te werken

Want Bajwa ziet ook oplossingen om desinformatie tegen te gaan. Belangrijk is het bereiken van de juiste mensen, vooral de broodwinner van de familie. “Ga naar een marktje met handelaren en geef daar een presentatie van tien minuten over hoe de vaccins zijn getest. Die mensen zullen daarna hun familie bellen, vooral als hun lokale dokter dat verhaal vertelt.”

Het lijkt in Pakistan voorzichtig te werken, ondanks het gedaalde vertrouwen. In januari van dit jaar begon de overheid met een nieuwe campagne om mensen op te roepen zich in te enten. En hoewel de coronavaccinaties in Pakistan traag op gang kwamen, slaagde de regering er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie wél in om de vaccinatiegraad onder kinderen terug te krijgen naar pre-pandemieniveaus.

“Ik zie dat het coronavirus vaccins onder de aandacht heeft gebracht in Pakistan,” zegt Bajwa. “Dat moeten we gebruiken, door de juiste mensen te bereiken en ze te zeggen: het vaccin is veilig, het is in Pakistan getest, en het beschermt je kind.”