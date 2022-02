Hoe de spanning oploopt in een betwiste wijk in Jeruzalem: ‘Ik voorspel je, het wordt weer oorlog’

Een ultrarechtse Israëlische parlementariër heeft zich gevestigd in een omstreden wijk in Oost-Jeruzalem. Dat veroorzaakt grote spanningen met de Palestijnse bewoners. ‘Langzaam maar zeker proberen ze ons hier weg te krijgen.’

Het is een vreemd gezicht tussen de Palestijnse huizen in Oost-Jeruzalem: een meer dan levensgrote foto van een ultrarechts Israëlisch parlementslid, Itamar Ben-Gvir. Zijn afbeelding hangt tussen twee Israëlische vlaggen aan een partytent op een braakliggend stukje grond. Zwaarbewapende Israëlische agenten houden de wacht, terwijl orthodox-joodse jongeren af en aan lopen.

De partytent is het dak boven een provisorisch kantoor van de nationalistische politicus Ben-Gvir. Die zette hier afgelopen weekend zijn uitvalsbasis op, nadat iets verderop het huis van een Israëlische kolonistenfamilie in vlammen was opgegaan; vermoedelijk in brand gestoken door Palestijnse buurtgenoten. Daarop besloot de parlementariër zich in de wijk te vestigen, ‘ter bescherming van de Joodse inwoners’. Het was olie op het vuur in een wijk die toch al licht ontvlambaar is.

Israëlische vlaggen

In de wijk Sheikh Jarrah in het door Israël bezette Oost-Jeruzalem dreigen namelijk tientallen Palestijnse gezinnen plaats te moeten maken voor Israëlische kolonisten. Dat lot hangt ook Ayoub Salem boven het hoofd, die vanuit zijn tuindeur uitkijkt op de Israëlische vlaggen.

“Waar je die tent ziet staan, dat is land van onze familie,” zegt hij. “Maar Joodse kolonisten hebben de grond afgelopen weekend ingepikt. Zoals ze ook dat huis al overgenomen hebben.” Hij wijst naar een woning waarboven een blauwe Davidsster wappert. “En het lijkt erop dat ons huis nu aan de beurt is.”

Gezinnen zoals dat van Ayoub Salem dreigen plaats te moeten maken voor Israëlische bewoners. De grond waarop zij wonen zou namelijk vóór de stichting van de staat Israël in 1948 Joods bezit zijn geweest, en dus moeten zij van de Israëlische rechter hun huis uit.

Volgens Israël is het de uitkomst van een puur juridische kwestie, maar veel Palestijnen zien het als een nieuwe Israëlische poging om hen van hun land te verdrijven. Zij wijzen erop dat zij hier al decennialang wonen en dat zij ook geen aanspraak kunnen maken op bezittingen van hun families in Israëlische steden als Jaffa en Haifa, vanwaaruit zij wegvluchtten en waar ze daarna niet meer welkom waren.

Het tijdelijke kantoor van Itamar Ben-Gvir. Beeld EPA

Extra partytenten

Toen vorig jaar diverse families uitgezet dreigden te worden, was dat een van de aanleidingen voor een kortdurende oorlog tussen Israël en de Palestijnse beweging Hamas. En nu de rechter heeft besloten dat volgende maand de familie Salem haar huis uit moet, is de spanning terug in de wijk. Na de komst van de Israëlische politicus Ben-Gvir kwam het begin deze week tot rellen tussen Palestijnen en Israëliërs, waarbij tientallen gewonden vielen.

Ook de parlementariër zelf raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Een dag later was hij weer terug in de wijk, met een verband om zijn hoofd. Zijn aanhangers zijn voorlopig niet van plan om te vertrekken. Sterker nog, een groep orthodox-joods geklede jongeren komt aanzetten met twee extra partytenten om het kantoor nog wat groter te maken. “Het is mooi geweest met de Arabische controle over deze buurt,” zegt Yosef Frisman, een van hen, terwijl hij de nieuwe tenten begint op te zetten. Uit het huis met de Israëlische vlag komen andere jongeren te hulp schieten. “Deze wijk is van de Joden, niet van de Arabieren,” zegt een van hen.

Het tafereel wordt gadegeslagen door tientallen Israëlische politieagenten, die de omgeving met dranghekken hebben afgesloten van de buitenwereld. Achter die hekken staat buurtbewoner Khaled Husseini toe te kijken en een sigaret te roken. “Langzaam maar zeker proberen ze ons Palestijnen hier weg te krijgen,” zegt hij. “Maar dat zal niet zonder slag of stoot gebeuren. Ik voorspel je, het wordt weer oorlog.”

Oorlogsretoriek van Hamas

Het is een scenario waar zeker rekening mee wordt gehouden. Een Israëlische regeringsvertegenwoordiger waarschuwde dinsdag tegenover verslaggevers dat de strijd in de wijk Sheikh Jarrah tot een nieuwe ‘escalatie in de regio’ zou kunnen leiden.

De oorlogsretoriek van Hamas, door Israël en het Westen als terreurbeweging beschouwd, is in ieder geval al op gang gekomen. Een woordvoerder van de Palestijnse beweging waarschuwde dat Israëlische kolonisten in Oost-Jeruzalem met vuur speelden en daarmee ‘heel Palestina in brand dreigen te zetten’. Hamas riep Palestijnen in Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever op in actie te komen tegen Israël.

Op de Westelijke Jordaanoever lopen de gemoederen in ieder geval al op, zeker nadat vorige week een speciale Israëlische eenheid drie Palestijnse militanten in de stad Nablus heeft gedood. En sindsdien kwamen nog twee Palestijnen om het leven bij botsingen met het Israëlische leger.

Of de spanningen nog verder zullen oplopen, is moeilijk te voorspellen. Maar met het geweld van vorig jaar nog vers in het geheugen vrezen velen dat het oplaaiende conflict in Oost-Jeruzalem weleens zou kunnen leiden tot een nieuwe escalatie.