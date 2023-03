Hoe de aanklacht tegen Trump alsnog als een verrassing kwam (ook voor Trump): ‘Hier is iets vreemds gaande’

De afgelopen weken was het drukker dan normaal voor het gerechtsgebouw in New York. Beeld Getty Images

Plukjes aanhangers, groepjes tegenstanders, beveiligingsmensen. Sinds Donald Trump een kleine twee weken geleden voorspelde dat hij zou worden opgepakt, was het drukker dan normaal bij het gerechtsgebouw in New York. Rond de dranghekken stonden ook journalisten – meer zelfs dan er aanhangers waren van de oud-president.

Internationale media, persbureaus, juridische tijdschriften, grote Amerikaanse kranten. Allemaal waren ze er klaar voor om verslag te doen. Ook donderdag. Het leek een middag als alle andere in het gerechtsgebouw, schrijft AP. Nietsvermoedend stelde een van de verslaggevers aan een medewerker van de griffie de vraag waarmee ze de voorbije week steevast de dag had afgesloten: of er nog nieuws was over de zaak tegen Trump. “We hebben geen informatie,” zou de medewerker hebben geantwoord – naar verluidt op strengere toon dan anders. “Het gebouw gaat sluiten, jullie moeten weg.” De verslaggevers verlieten het kantoor.

Werken in het donker

Even voor vijven liepen een in pak gestoken man en vrouw de hoek om, langs de journalisten, om vervolgens een niet voor het publiek toegankelijke ruimte binnen te gaan. Van buiten zagen de journalisten hoe de man en de vrouw – die twee in pak – in het donker doorwerkten. “Na wekenlang langs te zijn gegaan bij de griffie, vonden we dit heel vreemd,” zegt Frank Runyeon, een verslaggever voor Law360 tegen datzelfde AP. “We wisten dat er iets aan de hand was.”

Een paar minuten later kwam het nieuws al naar buiten. The New York Times bracht het als eerst: Donald Trump heeft een aanklacht aan zijn broek hangen, als eerste (oud-)president ooit. Wat hem precies ten laste wordt gelegd, is nog onbekend. In ieder geval heeft het te maken met het betalen van zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels, met wie Trump een kortstondige affaire had. Vanaf dat moment was het bal. Cameraploegen haastten zich naar het gebouw, net als voor- en tegenstanders van de oud-president.

Trump had de aanklacht al voorspeld, maar het nieuws kwam alsnog als een verrassing – óók in Mar-a-Lago, Trumps hoofdkwartier. De goed ingevoerde journalist Maggie Haberman schrijft dat Trump en zijn team ervan uitgingen dat de aanklacht over een paar weken zou komen, mogelijk pas eind april.

Diner in Mar-a-Lago

Na de bekendwording van de aanklacht zou hij in een restaurant van zijn resort hebben gedineerd met Melania, zijn vrouw, en haar ouders. Publiekelijk dus, en dat is volgens Haberman geen toeval: Trump zou zelfvertrouwen willen uitstralen.

Op de achtergrond wordt ondertussen gesproken over het moment waarop Trump naar Manhattan afreist om de aanklacht te horen – ook wel zijn ‘surrender’, of ‘overgave’. Waarschijnlijk wordt dat dinsdag. Als voormalig president ligt zijn beveiliging bij de Secret Service, die hem dan ook zal begeleiden. Maar oud-preisdent of niet, Trump zal zijn vingerafdrukken moeten afgeven. En er zal gewoon een mugshot worden gemaakt. Handboeien liggen dan weer niet in de lijn der verwachting.