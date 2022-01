Hoe Berlijn, net als Amsterdam, worstelt met een wooncrisis: ‘Vrienden trekken noodgedwongen naar buitenwijken of de stad uit’

Net als Amsterdam kampt Berlijn met een wooncrisis. Berlijners stemden in september voor de onteigening van grote vastgoedbedrijven. Of het er daadwerkelijk van komt? ‘De actiegroep heeft een krachtig instrument in handen.’

Op zichzelf is de stad al fantastisch. De geschiedenis, het nachtleven, de grootte. Na een tijdje had hij er bovendien een leven opgebouwd – leerde Duits, maakte vrienden. Voor Wouter Bernhardt (34) speelde het allemaal mee toen hij een kleine zeven jaar geleden besloot om Amsterdam definitief te verruilen voor Berlijn.

Maar er was nog iets: de prijzen. Berlijn was goedkoper. Boodschappen, een avondje doorzakken. Maar vooral: de huren. Die waren – en zijn – een stuk lager dan die in Amsterdam. Al moet gezegd: de gemiddelde Berlijner verdient ook minder. “Ik ben Amsterdammer, soms mis ik het wel. Maar de huur was een belangrijke reden om hier te blijven.”

Inmiddels kampt ook Berlijn met een wooncrisis. De huurprijzen zijn explosief gestegen. Volgens cijfers van woonwebsite Immowelt groeide de prijs per vierkante meter alleen al in de afgelopen vijf jaar met 42 procent. In huurstad Berlijn – 86 procent van de woningen valt binnen de huursector – komt dat hard aan. Bovendien telt de stad slechts 95.000 sociale huurwoningen. Ter vergelijking: in het veel kleinere Amsterdam waren begin vorig jaar 185.000 woningen in handen van corporaties.

Doorsnede van de stad

Eind september initieerde actiegroep Deutsche Wohnen & Co. enteignen daarom een referendum over het onteigenen van grote vastgoedbedrijven die de huurprijzen zouden hebben opgedreven. Commerciële verhuurders met meer dan 3000 woningen moesten worden uitgekocht, waardoor zo’n 243.000 flats, studio’s en appartementen zouden vrijkomen. De grootste verhuurder van allemaal is Deutsche Wohnen. Vandaar de naam.

Bernhardt, die werkt als stadsgids en podcastmaker, sloot zich aan bij de campagne. Jong, oud, Berlijner, expat – hij vond er een doorsnede van de stad. “Ik woon sinds 2014 in hetzelfde huis in Kreuzberg. Mijn vriendin en ik betalen niet te veel. Maar vrienden kiezen noodgedwongen voor de buitenwijken. Of ze verlaten Berlijn helemaal.”

Volgens de peilingen zou het referendum een dubbeltje op z’n kant worden. Maar de uitslag was glashelder: bijna 60 procent van de kiezers stemde vóór onteigening. Of eigenlijk: voor Vergesellschaftung – ‘vermaatschappelijking’, vrij vertaald. Want zo heet het in artikel 15 van de Duitse grondwet. Een artikel dat nog nooit werd ingezet, maar waar de actiegroep zich op beroept.

Blamage met ‘huurdeksel’

Het aanvankelijk verdeelde linkse stadsbestuur liet weten de uitslag van het niet-bindende referendum te respecteren. Wel schuift het de hete aardappel door naar een zogeheten expertcommissie. Die commissie, waarvan de invulling nog onduidelijk is, moet een advies formuleren over hoe het verder moet. Uiterlijk in 2023 valt de definitieve beslissing in de Berlijnse senaat.

De commissie zal zich ook buigen over de juridische haalbaarheid. Een zeperd als met de Mietendeckel – letterlijk: huurdeksel – moet koste wat het kost worden voorkomen. In 2020 bevroor het stadsbestuur de huurprijzen voor vijf jaar. Het was een gok, over de juridische grondslag bestonden vooraf al twijfels. En toch was het een forse tegenvaller toen de regeling een jaar later inderdaad ongrondwettig werd verklaard. Bovendien gingen de prijzen door het dak.

Bernhardt vreest niet voor een nieuwe domper. “De Mietendeckel kon eigenlijk alleen landelijk worden geïntroduceerd. Niet door Berlijn zelf, daarom schoot de rechter het af. Wij maken gebruik van een niet eerder gebruikt artikel uit de grondwet. Dat geeft Berlijn het recht zijn eigen wetten te ontwikkelen.” Een wetsontwerp van de actiegroep werd al voor het referendum door de Berlijnse senaat op haalbaarheid getoetst – met succes.

Krachtig instrument

“Met artikel 15 heeft de actiegroep een krachtig instrument in handen,” zegt Gertjan Wijburg. Hij werkt aan de Katholieke Universiteit Leuven en deed onderzoek naar de Amsterdamse en Duitse woningmarkt. Wijburg ziet overeenkomsten tussen Amsterdam en Berlijn. “In heel Europa stijgen de prijzen. Steden en sociale bewegingen reageren met de instrumenten die zij ter beschikking hebben. In Berlijn is dat artikel 15, in Amsterdam bijvoorbeeld de woonplicht voor nieuwbouw.”

Toch betwijfelt hij of het tot onteigening zal komen. Een van de belangrijkste redenen: compensatie. De initiatiefnemers van het referendum zetten in op een vergoeding ver onder de marktprijs. De kosten, zo’n 11 miljard euro, willen ze betalen uit de verhuur van de gecollectiviseerde woningen. “Het is de vraag of de rechter zal meegaan met een dergelijke compensatie, ​en of de stad het kan en wil betalen,” zegt Wijburg.

Ook juristen hebben hun twijfels. En dan is er nog de imagoschade: schrikt onteigening toekomstige investeerders niet af? Deutsche Wohnen en andere vastgoedreuzen stellen ondertussen dat de miljarden beter kunnen worden gebruikt om nieuwe woningen te bouwen. Wijburg: “Ze zullen aansturen op een compromis, vermoed ik. Meer betaalbare woningen, maar geen onteigening.”