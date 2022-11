Hoe bereid je je voor op rampspoed? ‘Zonder contant geld, ben je meteen afhankelijk van anderen’

Beeld VINCENT JANNINK

Vijf jaar geleden had Nander Knobben uit Wierden zich zo goed voorbereid op de ergste rampspoed, dat hij zichzelf met gemak drie maanden in leven kon houden. Zes planken vol spullen om te overleven had hij in huis. Maar daar is hij deels van teruggekomen. “Ik merkte dat ik er niet gelukkig van werd. Waarvoor prepte ik nu eigenlijk precies? Moest ik ook rekening houden met nucleaire scenario’s? Ik liep al snel vast en heb geaccepteerd dat er dingen zijn waar je je niet op kunt voorbereiden.”

Dus heeft Knobben, eigenaar van een webwinkel voor preppers, zijn voorraad drastisch teruggeschroefd naar één kast. Daarmee moet hij het wel een maandje kunnen uithouden. Wat staat er dan in? Een paar pakken water en blikken groenten. Denk aan mais, linzen en kikkererwten. Maar ook cashewnoten, een goede bron van vetten en eiwitten. “Het is niet alleen een strategisch voorraadje, maar ook superfijn met koken als je het een keertje niet redt om boodschappen te doen.”

Contant geld

Een kleine voorraad etenswaren en water aanleggen is zeker een verstandige keus, zegt hulpverlener Pim Kemperman van het Rode Kruis, die net terug is uit Pakistan waar een groot deel van het land werd getroffen door hevige moessonregens en overstromingen. Speciale tabletten om water te zuiveren zijn ook te raden.

Hij wijst ook op het belang van contant geld. “Als de systemen zijn uitgevallen, ben je direct aangewezen op wat je nog in huis hebt. Als je dan geen geld hebt, ben je meteen afhankelijk van anderen.”

Draagbare radio

Volgens Kemperman is toegang tot betrouwbare informatie ook van groot belang. “In de eerste dagen na een ramp gaan veel verhalen, roddels en geruchten rond. Een draagbare radio waarop de rampenzender is te ontvangen is dan heel belangrijk om betrouwbare informatie te krijgen, waarmee je betere beslissingen kunt nemen wat te doen.”

Volgens Kemperman is het openbare leven bij veel rampen tot twee weken ontregeld. In die tijd worden mensen vaak heel creatief en vinden ze manieren om toch handel te kunnen drijven. Alleen als een gebied hermetisch is afgesloten van de buitenwereld en moeilijk toegankelijk is voor hulpverleners kan die periode soms langer duren.