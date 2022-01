Hoe belasting op haarpoeder begin negentiende eeuw de laatste klap betekende voor de pruikenmode

In het achttiende-eeuwse Amsterdam droeg iedereen die wat voorstelde een pruik. De haarbedekking betekende status en gold zelfs als hygiënisch. Er zijn er maar twee bewaard gebleven. Een daarvan sierde het hoofd van de prominente Amsterdamse oud-burgemeester Egbert de Vrij Temminck.

Vanaf circa 1660 maakten pruiken deel uit van het modebeeld. Dat bleef zo in de 18de eeuw, vroeger bekend als de pruikentijd, toen mannen (en vrouwen) expressieve kleurrijke kleding droegen, én pruiken. Er zijn talloze verklaringen voor de opkomst en de populariteit van de pruik. Verreweg de meeste wijzen naar de Franse koning Lodewijk XIV, die een lange, donkere en gekrulde pruik droeg om zijn kalende kruin te bedekken. Lodewijk had op relatief jonge leeftijd zijn haar verloren, wellicht als gevolg van het oplopen van syfilis.

Haar is een organisch materiaal dat makkelijk vergaat, dus zijn er niet veel pruiken uit de pruikentijd overgebleven. In Nederland zijn er maar twee: een in het Rijksmuseum en een in het Amsterdam Museum. Van die laatste is bekend wie de eigenaar was: de prominente Amsterdammer Egbert de Vrij Temminck, die tussen 1748 en 1784 meer dan twintig keer werd verkozen tot burgemeester van Amsterdam.

Zeer welgesteld

De Vrij Temminck was lid van de absolute elite van de stad en zeer welgesteld: bij zijn dood liet hij 290.000 gulden na. Op een ets van Jacob Houbraken uit 1759 is hij te zien met pruik. De pruik op die afbeelding komt erg overeen met die in het Amsterdam Museum. De pruik is lang en overdreven gekruld. De zware, symmetrische krullen waren typisch voor de stijl die toen ‘Lodewijk XIV’ werd genoemd. Dezelfde krullen zijn te zien op de gevels van Amsterdamse grachtenhuizen.

De pruik in het museum was waarschijnlijk Temmincks ceremoniële pruik, wat misschien verklaart waarom het ding de eeuwen overleefd heeft. Volgens de gegevens in het museumarchief is hij na Temmincks dood altijd in de familie bewaard gebleven. Vaak werden dit soort ‘officiële’ pruiken met de hand gemaakt, van paardenhaar, en dat vereiste veel vakmanschap. In 1742 telde Amsterdam maar liefst 68 pruikenmakers en dertien pruikenwinkels. De productie was kostbaar, zeker in de eerste helft van de 18de eeuw, toen de mode hele lange pruiken voorschreef.

Minder luizen

Voor verschillende functies waren er verschillende pruiken, met verschillende status. Pruiken golden ook als hygiënischer dan eigen haar. Onder een pruik droeg men het haar namelijk kortgeknipt of kaalgeschoren, en dat zorgde voor minder luizen. Met luizen geïnfecteerde pruiken konden naar een pruikenmaker worden gestuurd voor ontluizing; de pruik werd dan gekookt en uitgekamd of enkele dagen weggelegd zodat de luizen verhongerden. In het Amsterdam Museum wordt een luizenkrabber bewaard, een lange zilveren stok met een lepelvormig krabbertje waarmee mensen onder hun pruik konden krabben.

Op Temmincks pruik is een poederachtige substantie te zien. Pruikenmakers stelden geurig haarpoeder samen om vuil te absorberen en tegen luizen. Dat poeder was bijzonder duur. De boekhouding van Salon Etienne, een haarsalon op Kalverstraat 6, bevat rekeningen uit 1820 waarop twee pond haarpoeder 14 gulden kostte. Dat was een half maandsalaris voor een gewone handarbeider.

Kortere pruiken

Tegen het einde van de 18de eeuw kwamen kortere pruiken in de mode. Die werden door veel meer groepen in de samenleving gedragen, ook uit de lagere klassen. De pruik verloor daardoor aan betekenis als symbool van hoge status, maar door de extra kosten van haarpoeder werden de sociale verschillen nog wel onderstreept.

De allerrijkste dragers van poeder beschikten zelfs over een poederkamer, een afzonderlijke ruimte in huis ‘waarin men zich poederen laat’. Een bediende of een kapper smeerde pommade over de pruik, zodat het poeder daarna aan de pruik zou blijven plakken. Dat gebeurde met een kleine blaasbalg, die met poeder werd gevuld.

Het poeder werd vaak gemaakt van bloem, fijngemalen meel. In tijden van schaarste, door oorlog op zee of een mislukte graanoogst, was dat controversieel. Als de meelprijs steeg werd daarom door veel overheden in pruikdragende landen het haarpoeder zwaarder belast, in zogenoemde weeldewetten. In de Republiek gebeurde dat tussen 1805 en 1811 in een vermakelijkheidsakte.

Dukatenkop

Om haarpoeder te mogen gebruiken moest de drager een jaarlijks ‘patent’ kopen, tegen de prijs van een dukaat. In Amsterdam was Egbert Temminck waarschijnlijk vrijgesteld van deze belasting, gezien zijn functie als burgemeester. Voor de mensen die wel betaalden kwam de spottende term ‘dukatenkop’ in zwang.

De belasting op haarpoeder betekende de laatste klap voor de pruikenmode, die al geruime tijd in verval was. Het afscheid van de weelderige uitdossing van de man ging gelijk op met een grotere belangstelling voor de natuur en ‘natuurlijk gedrag’. De verandering in het modebeeld werd ook gevoed door de industriële revolutie, en de groeiende afkeer van de aristocratie, die weer leidde tot revolutionaire bewegingen in Amerika, Nederland en Frankrijk.

Oude oligarchie

Egbert de Vrij Temminck schaarde zich op hoge leeftijd nog onder de patriotten, die zich tegen de macht van de stadhouder verzetten. Toen hij in 1778 burgemeester was, werd er op zijn initiatief een geheime overeenkomst gesloten met vertegenwoordigers van het Amerikaanse Congres. Een kopie van het ontwerpverdrag viel in 1780 echter in handen van de Britten, die daarop de Nederlandse Republiek de oorlog verklaarden.

Temminck zal in die onrustige jaren nog altijd zijn pruik hebben gedragen. Hij mocht dan vooruitstrevende, republikeinse ideeën hebben gehad, hij was nog altijd lid van de oude Amsterdamse oligarchie. Andere gezagsdragers die hardnekkig aan hun pruik en hun oude status vasthielden, zouden het ding in de revolutionaire omwentelingen kwijtraken. Soms verloren ze daarbij ook hun hoofd.

Dit is een bewerking van een artikel uit het december/januari-nummer van Ons Amsterdam: onsamsterdam.nl.