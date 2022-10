Historicus over vechtlust Rusland: ‘Er staat veel meer op het spel dan Oekraïne’

Serhii Plokhy is hoogleraar Oekraïense geschiedenis aan Harvard University. Beeld ANP/APA

Serhii Plokhy (65) deelt een passie met Vladimir Poetin: de geschiedenis van het Kievse Rijk, de vroegmiddeleeuwse voorloper van het huidige Rusland, Oekraïne en Belarus. De president van Rusland hecht er zelfs groot belang aan. In zijn toespraken komt die periode vaak terug om het inlijven van Oekraïne te rechtvaardigen. Want Oekraïne is, zei Poetin eens, ‘niet eens een land’. Het hoorde altijd bij Rusland en heeft geen bestaansrecht.

Bij de eminente Oekraïense historicus Plokhy aan Harvard University moet je daar natuurlijk niet mee aankomen. In zijn net in het Nederlands vertaalde standaardwerk De poorten van Europa beschrijft hij juist de wording van Oekraïne door de eeuwen heen en weerlegt hij de fantasieën van de Kremlinbaas. Door zijn achtergrond, Plokhy werd geboren in de toenmalige USSR en hij doceerde zowel in de Sovjet-Unie als in Oekraïne, kent de historicus het denken in Moskou van binnenuit.

De voorbereiding van de oorlog begon in de zomer van 2021, zegt de historicus. “In juli van dat jaar kwam Poetin met zijn grote verhaal waarin hij historische data aanhaalt om de argumenten te smeden voor een invasie. Zijn belangrijkste punt is de oude imperiale notie van wat de Russische natie ooit was. Wat we toen niet wisten is dat Poetin ook echt geloofde in wat hij toen zei. Maar het was niet slechts propaganda. Op zijn uitleg van de geschiedenis was ook de gedachte gebaseerd dat de ‘speciale militaire operatie’ zou beginnen met bloemen voor de Russische bevrijders. Poetins denkbeelden waren vooraf verspreid onder de Russische strijdkrachten en die gingen er ook in geloven. Daarna zagen we de vernietigende kracht van het verkeerd lezen van de geschiedenis met de bedoeling die naar je hand te zetten.”

Hoe kan het dat uw Russische collega’s Poetin dan niet corrigeren?

“Hier raak je de kern van de Russische politiek. Poetin is niet de eerste met een bepaalde visie op de geschiedenis. Maar je hebt een zeker politiek systeem nodig waarbinnen jouw verkeerde lezing van de geschiedenis het fundament wordt voor veranderingen en transacties. We weten dat het je carrière niet helpt als je een autocraat dingen gaat vertellen die hij niet wil horen. Geschiedschrijving onder Poetin heeft meer te maken met de huidige staat van het land dan met het verleden.”

Durft u als historicus in de toekomst te kijken?

Lachend: “Plaats ik mezelf dan niet in de positie van een politicus die bezig is de geschiedenis te interpreteren? Er is een bekende uitspraak van Churchill, dat democratie de slechtste staatsvorm is, op al die andere vormen na die van tijd tot tijd zijn geprobeerd. Zo denk ik dat historici de slechtste voorspellers zijn van wat gaat komen, op alle kenners na. Ik zie hier een van de fases van het uiteenvallen van het Russische rijk. Dat stortte in 1917 bijna in, maar de bolsjewieken redden het rijk met hun nieuwe ideologie. Hun staatsideologie verving de keizerlijke notie. De Unie van Socialistische Sovjetrepublieken (USSR) viel in 1991.”

“Vanuit Oekraïne bezien begint dan een klassieke onafhankelijkheidsstrijd, terwijl dit voor Rusland een oorlog is om de nalatenschap van het rijk te handhaven. De geschiedenis laat zien hoe dit soort oorlogen eindigen. Ze kunnen lang duren en heel bloedig zijn, maar uiteindelijk zie je de transformatie van de imperiale macht en de onafhankelijkheid van de voormalige koloniën. Het zal misschien niet precies zo verlopen, maar dit ligt wel aan de basis van de gebeurtenissen.”

Er is in alle voormalige Sovjetstaten maar één referendum geweest over onafhankelijkheid en dat was in Oekraïne. 90 procent van de kiezers stemde voor onafhankelijkheid. Dat was van groot belang, omdat Oekraïne destijds de op een na grootste republiek was van de USSR.

Wat Oekraïne doet of wat het niet doet, is van belang voor het hele post-imperiale gebied, zegt Plokhy. “Dat is een van de redenen waarom Rusland vecht zoals het vecht. Er staat veel meer op het spel dan Oekraïne. De toekomst van Centraal-Azië en die van Centraal-Europa zijn hier in het geding. We zijn terug in 1991 toen alle ogen van de voormalige Sovjetrepublieken waren gericht op Oekraïne. Het belang van Oekraïne is niet altijd erkend, maar het land was al in 1991 het brandpunt van geopolitieke verschuivingen.”

Het land dat de oorlog begon – en dat was al in 2014 met de inname van de Krim – werd getriggerd door het voornemen van Oekraïne om een associatieverdrag te tekenen met de EU, aldus de historicus. Het ging niet om het lidmaatschap van de Navo.

Waarom zat dat ogenschijnlijk ondergeschikte verdrag Moskou zo hoog?

“Omdat je als je lid bent van de EU geen lid kunt zijn van de Euraziatische Unie die door Rusland wordt geleid en waarvan ook Belarus, Kazachstan, Armenië en Kirgizië lid zijn. De oorlog ging feitelijk over het herstel van Russische controle over de post-Sovjet ruimte, de voormalige republieken van de USSR. Rusland wil een eigen unie leiden die kan concurreren met de EU en met China.”

Afhankelijk van hoe de huidige oorlog gaat eindigen, zal ook het lot van bijvoorbeeld Kazachstan worden bezegeld, meent Plokhy. “Daar volgen ze nauwlettend wat er gebeurt in Oekraïne. Als het Rusland niet lukt die Euraziatische alliantie te smeden en zelfs als het ze wel lukt; waar het om gaat is de concurrentie te ondermijnen. De concurrentie is Europa en de Europese Unie. Ik hoef uw lezers niet te vertellen dat dit ondermijnen van de Europese eenheid al tien jaar gaande is. Rusland is dat offensief al begonnen en richt zich op Europese cohesie en in het bijzonder op de Europese Unie. Kleinere Europese landen zijn voor het behoud van hun welvaart aangewezen op de unie. Die unie ligt onder vuur, je moet blind zijn om dat niet te zien.”