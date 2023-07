Hij spreekt amper Engels, maar Alberto Núñez Feijóo is waarschijnlijk de volgende premier van Spanje

Als rechts zondag zoals verwacht een meerderheid behaalt bij de Spaanse verkiezingen, dan zal Alberto Núñez Feijóo (61) een rechtse Spaanse coalitie gaan leiden. Wie is deze Feijóo, die waarschijnlijk moet samenwerken met het radicale Vox?

Voor de gemiddelde Nederlander lijkt zijn naam onuitspreekbaar: Alberto Núñez Feijóo. Maar het ziet ernaar uit dat men maar beter kan beginnen met oefenen, als de peilingen kloppen wordt de gematigd liberale Feijóo de nieuwe premier van Spanje. Na twee kabinetten-Sánchez, de sociaaldemocratisch premier die Spanje na de onrust rondom het Catalaanse referendum weer in stabieler vaarwater kreeg, lijkt het pendulum van de politiek weer naar rechts te zwaaien.

Geboren in Ourense als zoon van een bouwopzichter komt Feijóo uit het binnenland van Galicië, waar hij zich opwerkte van ambtenaar tot regiopresident. Het plaatst hem in een traditie van rechtse leiders in Spanje: van dictator Francisco Franco (1939-1975) tot voormalig premier Mariano Rajoy (2011-2018) komen zij opmerkelijk vaak uit de noordwestelijke hoek van het land.

Misschien past het bij de Partido Popular (PP) om voor mensen uit Galicië te kiezen: zij dragen het cliché met zich mee van de rustige en hardwerkende mens. Ook Feijóo heeft het gedegen voorkomen van een boekhouder of notaris, iemand waarop ondernemers kunnen vertrouwen. Zelfs vroegere vakantiefoto’s met een Galicische drugsbaas lijken Feijóo daarbij geen schade te berokkenen.

Samenwerken met radicaal-rechts

Traditioneel wisselt de Spaanse politiek sinds de afschaffing van de dictatuur tussen centrum-links en centrum-rechts, maar de laatste jaren komen daar steeds meer splinterpartijen aan de uiterste flanken bij. Na de economische crisis fungeerde het populistisch-linkse Podemos als steunpartner van de kabinetten-Sánchez. Met de radicaal-rechtse Vox zal de PP de komende periode vermoedelijk moeten samenwerken als zij na de verkiezingen wil regeren.

Intussen profileert Feijóo zich voornamelijk als anti-Sánchez: stem op mij en ik zal niet samenwerken met separatistische partijen; stem op mij en ik zal de kiezer beschermen tegen wetgeving uit radicaal-linkse hoek. Zelf vatte hij het samen als: “Tussen Sánchez en Spanje, kies voor Spanje.”

Daarbij belooft Feijóo een mild-liberale agenda, waarbij bijvoorbeeld delen van de publieke gezondheidszorg worden geprivatiseerd. Ook staat hij voor de eenheid van Spanje, waarbij niet wordt toegegeven aan separatistische neigingen zoals in Catalonië.

Een spandoek van Greenpeace in het centrum van Madrid. Of vier belangrijke politici, met uiterst links zittend premier Sánchez en rechts Feijóo, zich iets aantrekken van klimaatverandering? Deze maand is het bloedheet in Spanje. Beeld ANP/EPA

Niet laten gijzelen

Maar na de zeer internationaal georiënteerde Sánchez – er wordt gefluisterd dat hij na zijn premierschap een baan bij de Navo of hoog in de Europese Unie ambieert – zou een Spanje onder Feijóo weleens een stap terug naar geslotenheid kunnen betekenen. Niet alleen omdat zijn Engels berucht slecht is – zoals eerder het geval was met PP-premier Mariano Rajoy – maar ook omdat de populisten van Vox een nieuwe regering naar een meer nationalistische houding zullen trekken.

“Ik zal me door niemand laten gijzelen,” zei Feijóo vorige week over Vox, om alvast duidelijk te maken dat al te extreme standpunten niet in zijn regeerplan zullen komen. Maar het is de vraag of dat lukt: niemand weet wat de echte rol van Vox in een coalitie zou worden.

Feijóo weet gematigd-rechtse kiezers vast te houden, terwijl hij naar Sánchez wijst als de linkse boosdoener: onder de zittend premier daalde de koopkracht door de inflatie en onder hem gingen de huurprijzen door het dak. Ook al is de inflatie in Spanje relatief laag voor een EU-land en heeft Sánchez de storm sinds de Oekraïne-oorlog best goed weten te navigeren, zijn het wel de thema’s waarop Feijóo makkelijk punten kan scoren – en een belangrijke reden waarom hij de vermoedelijke nieuwe premier van Spanje zal worden.