Hevige branden woeden bij Turkse badplaatsen

Beeld AFP

Donkere rookwolken pakken zich samen boven een beachvolleybalveld in de Turkse badplaats Manavgat, niet ver van Antalya. Hevige natuurbranden hebben aan zeker vier mensen het leven gekost in het zuiden van Turkije, circa 180 mensen raakten gewond. Duizenden brandweerlieden proberen de branden in de drukke toeristische gebieden te bestrijden. Omdat het vuur op vier plaatsen tegelijkertijd uitbrak, vermoedt de politie dat er sprake is van brandstichting. Hoge temperaturen en zware windvlagen hebben het vervolgens aangewakkerd.