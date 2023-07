Het zuiden van Rhodos brandt, het noorden viert vakantie

Bosbranden op meerdere locaties in Griekenland

Het vuur op Rhodos was na zeven dagen nog niet onder controle, en breidde zich maandag verder uit in de richting van de zuidoostelijke kust van het eiland. Nog eens vijf dorpen moesten worden geëvacueerd. Dinsdag en woensdag wordt het nog bloedheet met temperaturen tot veertig graden, maar vanaf donderdag wordt enige afkoeling verwacht. Ook lijkt de wind wat in kracht te gaan afnemen.

Ook elders in Griekenland braken er branden uit of laaiden ze op. Op het bij buitenlandse toeristen populaire eiland Corfu woeden hevige branden in het noordoosten. Daar werden in de nacht van zondag op maandag 2500 mensen in veiligheid gebracht, deels via het strand. Een deel van de geëvacueerde vakantiegangers, die de nacht moesten doorbrengen in het theater van de hoofdstad, kon maandagmiddag terug, al zijn de branden nog niet geblust.

Een andere grote brand woedt in het zuiden van het eiland Evia, dat in 2021 ook hevig te lijden had onder bosbranden. Daar moesten meerdere dorpen geëvacueerd worden. Premier Kyriakos Mitsotakis refereerde aan de branden aan het begin van een parlementair debat over een ongerelateerd onderwerp. “We zijn in oorlog,” zei hij. “We zullen herbouwen wat we hebben verloren en we zullen de getroffenen compenseren.”

Ook op het vaste land van de Peloponnesos woeden hevige branden.