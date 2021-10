Het wordt dit jaar extra spannend of cadeaus op tijd komen

Door een oplopend tekort aan grondstoffen, een ernstig ontregelde zeecontainervaart én fabriekssluitingen in China wordt het nog spannend of met name speelgoed op tijd kan worden geleverd. Door de krapte gaan ook de prijzen omhoog, soms wel met 75 procent.

Winkeliers roepen het eigenlijk ieder jaar, maar deze keer met extra uitroeptekens: ‘Koop op tijd, anders is de kans groot dat niet alle cadeaus voor de feestdagen in huis zijn.’ Hoe serieus moeten we deze oproep nemen? Is het vooral bedoeld om de verkoop te stimuleren of hebben ondernemers een punt en moeten we ons zorgen maken dat de pakjesboot te laat arriveert of dat we een donkere kerst kunnen verwachten?

“Er is echt iets aan de hand,” benadrukt René Bakker, directeur van speelgoedgroothandel Van der Meulen. Het bedrijf met vestigingen in Sneek en Middelburg levert speelgoed aan (retail)klanten in twintig landen en merkt vooral de laatste weken dat de levering steeds lastiger wordt. “Het is een combinatie van factoren. Het zeecontainervervoer is al zeker een halfjaar verstoord door de enorme vraag naar producten en dat wordt er niet beter op. Inmiddels vaart 70 procent van de containerschepen niet meer op tijd. Hierdoor komen bestellingen te laat aan, waaronder ook veel speelgoed uit China,” aldus Bakker.

Steenkool

China is de grootste speelgoedproducent ter wereld. Bakker: “Zo’n 80 procent van het speelgoed komt uit dit land. Barbies, Baby Born, Paw Patrol, Hot Wheels, de spellen van Hasbro en nog veel meer. Juist in China lopen ze nu tegen meerdere problemen op. Sommige speelgoedfabrieken werken op halve kracht of moeten noodgedwongen de productielijn tijdelijk staken door stroomtekorten. Het land kan de grote vraag naar elektriciteit niet bijbenen door de stijgende prijzen van steenkool en de strengere regels van de overheid om de CO2-uitstoot drastisch te verlagen.”

Het gevolg is dat een deel van het bestelde speelgoed pas later in Nederland aankomt. Bakker: “Het wordt sowieso kielekiele. De verwachting is dat zeker de populaire artikelen – sneller dan andere jaren - zijn uitverkocht. Ik schat dat 60 procent van het speelgoedaanbod vlak voor Sinterklaas nog verkrijgbaar is en 40 procent niet meer.”

Een woordvoerder van discountformule Action geeft aan dat met name Sinterklaas dit jaar een eindsprintje moet trekken om alle cadeaus voor 5 december in te slaan. “Speelgoed heeft meer last gehad van vertraging door onder meer een havensluiting in China en dus ook de verstoorde containervaart. Daardoor zal een deel van het assortiment iets minder ruim van tevoren in de winkels liggen. Het komt bij ons dus wat meer aan op de laatste weken voor Sinterklaas.” Als het gaat om de kerstdagen is Action positiever gestemd. “Al vanaf 1 september stroomden de eerste kerstartikelen de winkel binnen en die vroege timing helpt ons nu.”

Ook speelgoedketen Intertoys heeft last van een beperkte beschikbaarheid van containers, maar zit (nog) niet met de handen in het haar. “We moesten hierdoor snel schakelen en hebben in een vroeg stadium extra bestellingen geplaatst. Het grootste deel van het speelgoed is inmiddels binnen. Van echte tekorten is bij ons geen sprake,” aldus een woordvoerder.

Speelgoedtrends • Alles van Pokémon

• Duurzaam speelgoed. Veel merken zijn bezig hun plastic speelgoed te maken van gerecycled of bioplastic

• ‘Later als ik groot ben’: mini-keukens, werkbanken en kassa’s

• Speelgoedrobots

• Bordspellen

• Merchandise van nieuwe films: speelgoed van Paw Patrol, Spider Man en My Little Pony

Spreiding

De grootste webwinkel van Nederland, bol.com, laat via een zegsman weten dat de mogelijkheid bestaat dat artikelen zoals speelgoed de komende maanden niet beschikbaar zullen zijn. “Voordeel van onze manier van werken is dat zo’n 48.000 verkooppartners op ons platform verkopen. Zo is er spreiding in het aantal aanbieders, waardoor de kans groter is dat een andere aanbieder een artikel nog wel heeft.”

Door de enorme vraag en krapte op de markt stijgen de prijzen van grondstoffen, waardoor de prijs van speelgoed ook omhooggaat. “Daar zal de consument dit jaar nog niet veel van merken, maar 2022 is een ander verhaal. Wij verwachten dat met name artikelen die veel ruimte in containers in beslag nemen, flink duurder worden. Denk bijvoorbeeld aan trampolines. De kans is groot dat die in het voorjaar 75 procent duurder worden,” legt directeur Bakker van speelgoedgroothandel Van der Meulen uit.

De krapte op de markt zal volgens hem worden versterkt doordat sommige winkels besluiten minder artikelen in te kopen. “Ik pak de trampoline er weer even bij. Om uit de kosten te komen, zul je straks bijvoorbeeld 299 euro aan de klant moeten vragen in plaats van 199 euro. Niet elke ondernemer is bereid dit te doen.”

Leveringsproblemen van speelgoed worden ook bevestigd door Jan Meerman, directeur van INretail, brancheclub van de winkels. “De komende weken is het vooral spannend of de spullen voor 5 december aankomen, dat is voor sommigen echt nagelbijten. Daarnaast is er sprake van een grotere druk op de inkoopprijs. Zeker voor speelgoed dat van ver komt, zoals uit China. Het kan niet anders dan dat die hogere prijs op korte termijn wordt doorberekend naar de klant,” aldus Meerman.

Tips om teleurstelling te voorkomen: • Bestel of koop de cadeaus ruim voor de dag dat je ze nodig hebt. • Bestel of koop doordeweeks in plaats van in het weekend, om de piekdagen bij (web)winkels en bezorgers te vermijden. • Bij thuisbezorging: kies een moment waarop je zeker weet dat je thuis bent. Wijzig de bezorging als de plannen veranderen, laat het bij de buren afleveren of op een afgesproken plek. De bezorger hoeft dan niet dubbel te rijden. • Ben je niet thuis, laat een pakket dan afleveren op een servicepunt. De pakketbezorger komt dan niet voor een dichte deur te staan en je kunt het pakket ophalen wanneer je wilt. • Veel (web)winkels geven ook kortingen in de periode voor de feestdagen. Ook zijn in de week voorafgaand aan Black Friday (26 november) al veel producten met korting verkrijgbaar. Wachten is dus in veel gevallen niet nodig. (Bron: thuiswinkel.org)