Het wonder van Erzin: midden in aardbevingsgebied, maar geen doden en nauwelijks schade

Erzin. Beeld Screenshot BBC Turkey

Turkse media filmen deze dagen uitgebreid in Erzin, dat zo’n 50 kilometer ten noorden van de wel zwaar getroffen havenstad Iskenderun ligt. Het zijn beelden uit het aardbevingsgebied, maar deze zijn anders. In Erzin zie je geen ingestorte flats, geen auto’s bedolven onder puin en ook geen wanhopige hulpverleners die hun best doen de allerlaatste overlevenden tussen de brokstukken vandaan te halen. Erzin oogt eigenlijk niet anders dan twee weken geleden, een Turkse stad met zo’n 40.000 inwoners en de bijbehorende bedrijvigheid – die inmiddels wel ten dienste staat van de opvang van mensen uit andere gebieden.

Erzin, een stad die bekendstaat om de teelt van citrusvruchten, ligt toch heus in het noorden van de zwaar getroffen provincie Hatay. Ook hier voelde men de kracht van beide aardschokken van respectievelijk 7,7 en 7,8 op de schaal van Richter die zoveel Turkse en Syrische levens beëindigden. Maar hier niet één dode of gewonde, al zijn de minaretten van de grootste moskee wel zwaar beschadigd en vertoont een aantal flats scheuren.

Politiek verhaal

Het wonder van Erzin is inmiddels vooral een politiek verhaal. Terwijl bewoners in een Turkse televisiereportage de voorzienigheid bedanken, heeft burgemeester Ökkes Elmasoglu (43), hier geboren en getogen, de Turkse en internationale media gehaald met opzienbarende uitspraken. Dat zijn stad nauwelijks schade kent is volgens hem een beloning voor zijn strenge bouwbeleid. Hier geen buitenmuren die de binnenmuren van de buren werden, hier geen gammele bakstenen waarin afval was verwerkt.

Met de verkiezingen in aantocht zet Elmasoglu zich zo af tegen ambtgenoten van de Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling van president Erdogan (in het Turks afgekort APK). In APK-kringen zou men mede om de economie te stimuleren vaker een oogje hebben dichtgeknepen bij de naleving van de bouwvoorschriften.

De lokale televisie wil weten hoe het zit. Op straat wordt best schamper gedaan over de beweringen van de burgemeester. Op onlinezender Sokak Kedisi vertellen bewoners dat Elmasoglu er wel een nummer van maakt. “Er zitten scheuren in ons huis. We hebben veel schade, we slapen in de auto. Hoe lang is hij burgemeester? Heeft hij alles hier soms in drie jaar gebouwd?” zegt een oudere man.

Ook anderen klagen over scheuren in hun huizen. “Het ziet er van de buitenkant best goed uit, maar we durven niet naar binnen,” zegt een man. “En het ontbreekt ons aan tenten.” Maar het valt moeilijk te ontkennen dat de hele wijk overeind staat. En ook dat er niemand in Erzin is omgekomen.

“Ik heb illegale bouw nooit toegestaan,” aldus burgervader Elmasoglu. “En dat viel niet mee. Projectontwikkelaars vroegen me steeds een uitzondering te maken. Als ik ze zei dat ik niets voor ze kon doen, antwoordden ze: ‘Heb jij soms de waarheid in pacht?’”

Domweg geluk

Het verhaal van Erzin doet denken aan dat van Tavsancil, de stad die bij de aardbeving van 1999 op wonderbaarlijke wijze gespaard bleef. Ook daar was achteraf lof voor de toenmalige burgemeester, wijlen Salih Gün, die al dan niet toevallig lid was van Republikeinse Volkspartij, dezelfde partij als Elmasoglu. Die CHP is de oudste politieke partij van Turkije en de grootste oppositiepartij in het Turkse parlement.

Turkse geologen stellen dat Erzin domweg veel geluk heeft gehad. De grote bewegingen die gebouwen deden instorten waren net even verderop. Volgens de Nederlandse geoloog Rob Govers volgen aardbevingen inderdaad grillige patronen. “Soms staat de ene straat overeind en de volgende niet, terwijl er dezelfde soort gebouwen staan. Dat kan omdat aardbevingsgolven elkaar de ene keer versterken en elkaar dan weer kunnen uitdoven omdat ze in een tegenfase zitten. Je ziet dat ook bij antigeluid, waarbij het ene geluid het andere opheft. Dat kan zeker gebeurd zijn. Daarnaast spelen de uitstralingseffecten een rol. De energie die bij zo’n beving wordt uitgestraald, is niet in iedere richting exact hetzelfde. We weten dat er richtingen zijn waarheen bijna nooit wordt uitgestraald. Het is interessant dat voor Erzin te onderzoeken.”