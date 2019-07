Het signaal: Marokko pikt niets van de Nederlandse criminelen

Waar in Nederland jonge criminelen recent levenslang kregen of dat nog vrezen na liquidaties in onderlinge vetes, was de doodstraf de uitspraak tegen de Amsterdammers Shardyone S. (30) en Edwin R. (25), vrijdag in Marokko. Hun grote moordproces is vooral een Nederlandse zaak.

Alles draait om de liquidatie van de geneeskundestudent Hamza Chaib, de zoon van een opperrechter, op 2 november 2017 op het terras van luxe koffiezaak La Créme in Marrakesh.

Het was een blunder: beoogd doelwit van de schutters was de Nederlands-Marokkaanse crimineel Mustapha F., eigenaar van La Créme. Die droeg ook een wit shirt en had even eerder aan hetzelfde tafeltje gezeten.

‘Moes’ F., in het milieu ook bekend als ‘Amotor’ (motor), is een pion in een vete tussen twee Nederlandse misdaadgroepen. Hij wordt gerekend tot de clan van de erven van de in 2014 in Zuid-Spanje geliquideerde Amsterdams-Marokkaanse crimineel Samir ‘Scarface’ Bouyakhrichan.

Extreem gewelddadig

Die groep is ook in Marokko machtig en vecht een oorlog uit met de extreem gewelddadige bende van de voortvluchtige Ridouan Taghi. Die had huurmoordenaars eerder al opdracht gegeven ‘Moes’ dood te schieten bij diens club No Limit in Zoetermeer. Dat was mislukt doordat te veel portiers in de buurt waren.

In het Marokkaanse proces waar de jeugdvrienden ‘Dyon’ S. en Edwin R. de doodstraf kregen, is ook hun eigenlijke doelwit Mustapha F. vrijdag veroordeeld. Hij kreeg 15 jaar cel voor internationale drugshandel. Zijn horecabedrijven, peperdure bolides en andere bezittingen in Marokko waren al in beslag genomen.

Het signaal is glashelder: Marokko pikt niets van de Nederlanders met hun vuurwapengeweld, dat nog een onschuldig leven kostte ook. Het land koestert de reputatie dat vuurwapengeweld er uitzonderlijk is. Wie met een wapen gepakt wordt, kan worden aangeklaagd voor het beramen van een aanslag op de koning. Moord wordt heel zwaar bestraft, laat staan de moord op een onschuldige.

Marokkaanse criminelen zijn dan ook niet snel bereid iemand dood te schieten in Marokko. Daarom zal Taghi zijn uitgekomen bij Amsterdammers Shardyone S. (geboren op Curaçao) en Edwin R. (in Amsterdam geboren uit Dominicaanse ouders).

Rasta’s

Het duo was de roemruchte Marokkaanse geheime dienst al lang en breed opgevallen, onder andere door hun rasta’s. Ze sliepen in twee hotels. Ze vluchtten na het schieten op een motor, maar werden snel gepakt.

In het enorme moordonderzoek kwamen 28 verdachten in beeld – met de internationaal gezochte Taghi als hoofdverdachte. Zijn broers Jamal en Morad zitten wel vast.

Jamal kreeg volgens lokale media vrijdag tien jaar cel voor het bijhouden van de administratie van de drugshandel van de groep. Over Morad staat niets vermeld. Utrechter Anouar B. kreeg 20 jaar. Hij wordt in Nederland verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van misdaadblogger Martin Kok in 2016 – volgens justitie ook in opdracht van Taghi.

Marokko heeft de doodstraf sinds 1993 overigens niet meer voltrokken.